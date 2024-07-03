О них в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Удары по российским аэродромам

За прошедшие сутки в Курской области произошло попадание в авиатехническую воинскую часть врага. В одном месте там было сосредоточено большое количество авиатехники, которая обслуживала российскую авиацию. Уже спутниковые снимки зафиксировали серьезные поражения.

Можно сказать, что, как минимум, один аэродром у россиян будет в режиме нефункционирования. Отсутствие технического оборудования аэродрома, топливных машин выводит из строя фактически всю базу,

– отметил Свитан.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно разрешение бить западным оружием на расстояние до тысячи километров, чтобы не позволять использовать врагу самолеты у границы со временем подлета 15 – 20 минут. Время подлета следует увеличивать до часа – полтора, чтобы иметь возможность подготовиться к обезвреживанию самолетов и ракет, которые они будут нести.

Попадание по Крыму и Новороссийску

Появилось подтверждение, что украинским силам обороны удалось атаковать место, где в Крыму дислоцировалось несколько десятков дронов типа "Шахед".

"За ними сейчас идет реальная охота наших партизан и разведки", – отметил полковник в запасе.

Также прошлой ночью украинским надводным дронам удалось атаковать порт в Новороссийске.

Новороссийский порт – это сейчас основная морская база России, на которой расположена и система инженерной службы по зарядке ракет на подводных лодках. Для нас важно уничтожить и порт, и эту систему, чтобы обезопасить Украину от "Калибров",

– пояснил аналитик.

Уничтожение этого порта важно еще и с экономической стороны. Ведь именно там происходит загрузка львиной части российской нефти и продуктов производных отраслей.

Ситуация на фронте

В последние дни россиянам удалось на фронте продвинуться в направлении Часового Яра, обостряются угрозы возле Торецка.

Свитан заметил, что подобный процесс захода и выхода российских войск на канал возле города происходит периодически, ведь зависит от количества боеприпасов, которые получают ВСУ.

Такой процесс будет происходить, пока не начнутся серьезные контрнаступательные действия украинской армии на этом направлении,

– объяснил Свитан.

В то же время он не видит серьезной угрозы для Торецка. Там враг пытается двигаться, чтобы прикрывать свои войска, которые штурмуют в районе Очеретино.

Часовоярский гарнизон ВСУ сейчас удерживает около 50 – 60 километров фронта, поэтому враг ставит себе задачу вытеснить его, чтобы обезопасить свои войска у Очеретино и у Клищеевки и Андреевки.