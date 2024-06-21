Какие же последствия для оккупантов будет иметь уничтожение логистики на украинском полуострове, в материале 24 Канала рассказали эксперты.

Смотрите также Россия безумно теряет ПВО в Крыму: авиаэксперт сказал, что стало причиной

Уничтожение российской логистики в Крыму

Недавние удары по паромам в оккупированной Керчи показали, что Украина может ударить по Крымскому мосту и сделает это тогда, когда будет считать нужным. Уничтожение воздушной защиты врага позволит разрушить логистику и, как результат, ослабить группировку оккупантов на Юге.

Кстати, хотя российские захватчики и строят железную дорогу через оккупированный Мариуполь, впрочем, она в зоне поражения оружием, которое есть у Силы обороны. А уничтоженная в Крыму вражеская ПВО не сможет обеспечивать ей защиту.

Заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации заметил, что благодаря разрешению, который предоставили западные партнеры, расширилась номенклатура вооружения, которое мы можем использовать по территории России. Кроме того, расширилась география.

Таким образом мы можем повлиять на логистику врага. Мы видим, чем закончилось харьковское наступление россиян благодаря разрешениям бить по тылам России. И понятно, что когда мы начнем бить по частям на российских аэродромах и воинских частях, мы обескровим линию фронта и тогда будет как было в Херсоне или на Харьковщине,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Эксперт по авиации и ведущий научный сотрудник НАН отметил, что удары по системам ПВО врага, по стандартам НАТО, является первым этапом в проведении дальнейших наступательных операций. Также Валерий Романенко добавил, что сухопутное наступление на оккупированный полуостров сейчас выглядит "нереалистичным".

В то же время эксперт считает, что на весь фронт дальнейшие удары по Крыму не будут влиять, потому что основные усилия россияне сосредотачивают на восточных направлениях.

Романенко отметил, что нам нужно на перспективу уничтожить логистику в Крыму, а это делается поэтапно. В частности, сначала по тактике НАТО проводится операция SEAD - Suppression Enemy Air Defense, то есть подавление вражеской противовоздушной обороны.

Ну, в случае большого успеха даже уничтожение вражеской противовоздушной обороны. После этого мы будем иметь возможность, во-первых, уничтожить Крымский мост. Сейчас это вспомогательный путь обеспечения Крыма, но в случае чего он может быть активирован россиянами. Затем мы можем беспрепятственно бить по Керченской переправе. Хотя россияне сейчас строят железную дорогу через временно оккупированные территории, то ей тоже надо будет внимание уделять, а этому могут мешать средства крымской ПВО,

– пояснил эксперт.

Обратите внимание! Недавно в СтратКоме ВСУ сообщили, что за последние два месяца общее количество отдельно пораженных вражеских систем ПВО во временно оккупированном Крыму – около 15. В частности, поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций и более чем 10 пунктов управления.