Об этом 24 Каналу заявил заместитель гендиректора компании по производству РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, отметив, что россияне пытались это компенсировать благодаря наземным средствам радиолокации. Также противник начал активно использовать разведывательные БПЛА типа "Орлан" и ZALA.

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Как удалось уничтожить ПВО врага в Крыму

"Мы видим сейчас эту проблематику, потому что враг пытается их гораздо больше запускать. Надо искать противодействие. Россия потеряла довольно мощные системы, хоть они и не соответствовали некоторым требованиям современной войны, однако это помогало им работать по определенной территории Украины", – подчеркнул Храпчинский.

Так захватчики видели взлет самолетов и запуски ракет. Всего за последние два месяца украинские военные уничтожили на полуострове около 15 систем противовоздушной обороны. Это произошло благодаря тому, что враг потерял определенные возможности мониторинга поверхности. Так ВСУ стало легче работать по таким весомым целям как противовоздушная оборона полуострова.

Россия со времени оккупации Крыма делала из него мощную военную базу. Говорится о модернизации средств радиолокации и космической связи на Ай-Петри, перестройку аэродрома "Бельбек" и тому подобное.

Удар по самолетам А-50 создал весомую потерю для россиян. Нормальной замены они сейчас не нашли. Они пытаются в информационном пространстве работать, будто у них "есть эти самолеты",

– сказал авиационный эксперт.

Однако, противник их до сих пор не использует. То, что у него осталось, вероятнее всего, советский авиапарк. К тому же есть ограничения на закупку некоторых высокотехнологичных ключевых элементов.

"Можно сказать, что они будут неэффективны, если они будут их использовать", – добавил заместитель гендиректора компании по производству РЭБ.

Что означает уничтожение А-50

Враг проводит "судебный процесс" над украинскими военными, которые якобы сбили российский А-50 в феврале этого года. Однако, противник утверждает, что это якобы "не был боевой вылет и на борту не было вооружения". Однако, это военный самолет, который работал под прикрытием двух истребителей. То есть это – весомая военная цель.

То, что россияне ищут виновных среди украинских военных, свидетельствует о том, что уничтожение А-50 – было мощным ударом по имиджу России. В общем оккупанты потеряли 2 таких ДРЛС. Еще 2 были повреждены.

Россия усиливает ПВО в Крыму несмотря на потери