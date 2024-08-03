В первую очередь это связано с подготовкой к работе F-16 в украинском небе. Такое мнение в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Обратите внимание F-16 уже были в Украине: как и когда это происходило

Взрывы в России

Мощные взрывы за минувшие сутки были зафиксированы в Ростовской области на аэродроме "Морозовский". Россияне сообщили, что сбили около 75 беспилотников. Однако и немалое количество дронов попало в аэродром.

На спутниковых снимках зафиксированы значительные разрушения, буквально полностью уничтожен аэродром.

Предположительно, сегодня была организована очередная массированная такая. Оптимальный вариант использовать около сотни беспилотников, поскольку коэффициент работы ПВО противника 50 – 60%,

– заметил Свитан.

Такие атаки выполняют максимальное количество задач:

враг теряет ракеты к зенитно-ракетным комплексам;

уничтожаются военные объекты.

Заметим, что "Морозовск" уже неоднократно страдал от атак БПЛА. Это основной аэродром России для тактической авиации на восточном фронте. Именно оттуда самолеты типа Су работают по Донецкому региону.

Важная подготовка

Издание The Telegraph написало, что массированные атаки по российскому пограничью указывают на то, что в ближайшее время Крым может быть отрезан от России.

К тому же глава украинской разведки Кирилл Буданов отмечал, что вскоре Крымскому мосту стоит готовиться к атакам.

Эти удары – пока только подготовка серьезных сил. Настоящая работа начнется позже – когда будем видеть взрывы каждую ночь на десятках военных объектов врага,

– добавил военный эксперт.

Сейчас на расстоянии 300 километров от украинской границы уничтожается логистика врага – нефтеперерабатывающие объекты и аэродромы.

Работа по Крыму

Активная работа продолжается по российской территории возле Крыма (Ростовская область, Краснодарский край). Если вывести из строя военные и логистические объекты там, то российские войска в Крыму не будут получать необходимого ресурса и окажутся в ловушке, объяснил полковник ВСУ в запасе.

Силы обороны работают ракетами ATACMS по врагу. За прошедшие сутки был отминусован очередной ЗРК С-300 в Крыму.

Свитан убежден, что эти боевые задачи выполняются в рамках подготовки украинского неба к работе F-16. Сначала зачищают территорию от систем ПВО, затем отгоняется авиация и продолжается активная работа по российским аэродромам.

Свитан убежден, что в украинском небе F-16 будут работать, в частности ракетами Harm по российским кораблям, которые еще не успели вывести из Крыма, и зенитно-ракетных комплексах.

Крым будет освобождаться с помощью дальнобойных средств поражения. Флот мы уже убрали, сейчас занимаемся ПВО, впоследствии займемся авиацией, дальше – военными объектами в Крыму. После того, как Крым будет зачищен от военных объектов, может начаться наземная операция,

– резюмировал военный аналитик.