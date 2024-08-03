Першою чергою це пов'язано з підготовкою до роботи F-16 в українському небі. Таку думку в щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Зверніть увагу F-16 вже були в України: як і коли це відбувалося

Вибухи в Росії

Потужні вибухи за минулу добу були зафіксовані в Ростовській області на аеродромі "Морозовський". Росіяни повідомили, що збили близько 75 безпілотників. Однак і немала кількість дронів влучила в аеродром.

На супутникових знімках зафіксовані значні руйнування, буквально вщент знищене летовище.

Імовірно, сьогодні була організована чергова масована така. Оптимальний варіант використовувати близько сотні безпілотників, оскільки коефіцієнт роботи ППО противника 50 – 60%,

– зауважив Світан.

Такі атаки виконують максимальну кількість завдань:

ворог втрачає ракети до зенітно-ракетних комплексів;

знищуються військові об'єкти.

Зауважимо, що "Морозовськ" уже неодноразово страждав від атак БпЛА. Це основний аеродром Росії для тактичної авіації на східному фронті. Саме звідти літаки типу Су працюють по Донецькому регіону.

Важлива підготовка

Видання The Telegraph написало, що масовані атаки по російському прикордонню вказують на те, що найближчим часом Крим може бути відрізаний від Росії.

До того ж голова українські розвідки Кирило Буданов наголошував, що невдовзі Кримському мосту варто готуватися до атак.

Ці удари – поки що тільки підготовка серйозних сил. Справжня робота почнеться пізніше – коли будемо бачити вибухи щоночі на десятках військових об’єктів ворога,

– додав військовий експерт.

Наразі на відстані 300 кілометрів від українського кордону знищується логістика ворога – нафтопереробні об'єкти та аеродроми.

Робота по Криму

Активна робота триває по російській території біля Криму (Ростовська область, Краснодарський край). Якщо вивести з ладу військові та логістичні об’єкти там, то російські війська в Криму не отримуватимуть необхідного ресурсу і опиняться в пастці, пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Сили оборони працюють ракетами ATACMS по ворогові. Минулої доби був відмінусований черговий ЗРК С-300 в Криму.

Світан переконаний, що ці бойові завдання виконуються в межах підготовки українського неба до роботи F-16. Спочатку зачищають територію від систем ППО, потім відганяється авіація і триває активна робота по російських аеродромах.

Світан переконаний, що в українському небі F-16 будуть працювати, зокрема ракетами Harm по російських кораблях, які ще не встигли вивести з Криму, та зенітно-ракетних комплексах.

Крим буде звільнятися з допомогою далекобійних засобів ураження. Флот ми вже прибрали, зараз займаємось ППО, згодом займемось авіацією, далі – військовими об'єктами в Криму. Після того, як Крим буде зачищений від військових об'єктів, може початися наземна операція,

– резюмував військовий аналітик.