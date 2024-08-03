Моніторингові канали інформують, що удару по Морозовську завдали дрони-камікадзе, пише 24 Канал. Попередньо, безпілотники вдарили саме по аеродрому, після чого виникла масштабна пожежа.
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Аеродром "Морозовськ" опинився під атакою дронів
Зі слів місцевих, також було чути кілька вибухів у Міллеровому.
"На півночі Ростовської області силами ППО знищено 3 БпЛА. Підрозділи продовжують роботу з відбиття повітряної атаки. Постраждалих немає. Інформація про наслідки на землі уточнюється", – заявив губернатор регіону Василь Голубєв.
У мережі вже опублікували кадри вибухів на аеродромі.
Дрони атакували аеродром "Морозовськ": дивіться відео
У мережі пишуть, що ймовірно горить склад боєприпасів або цистерни з паливом.
Російські пропагандисти повідомили, що в Кам'янському та Морозівському районах Ростовської області через масовану атаку дронів були пошкоджені складські об'єкти.