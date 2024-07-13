Украина способна достичь любого уголка Крыма и серьезно нацелилась на полуостров, – NYT

Американские журналисты отмечают, что Россия долгое время обстреливала Украину из Крыма. Но теперь все чаще ракеты летят в обоих направлениях.

Благодаря ATACMS Украина заставляет россиян выбирать, что именно прикрыть в Крыму. И снижает возможности оккупантов на полуострове, целясь по аэродромам, противовоздушной обороне и логистическим центрам.

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Насколько эффективны действия Украины в Крыму

Это новый стратегический толчок, поскольку Киев стремится повысить цену для российских оккупационных войск, которые в течение длительного времени использовали полуостров как базу для операций у южного побережья Украины,

– говорится в статье.

За май-июнь Украина поразила около 15 систем ПВО, в частности, поражены С-300, С-350, С-400, а также более 15 радиолокационных станций и более 10 пунктов управления. Все это – с момента прибытия ATACMS этой весной.

Результаты атак по Крыму за два последних месяца 2024 года / Фото Стратком

Аналитики называют это впечатляющими успехами. Однако россияне давят на востоке Украины, а Киев не может получить разрешение на удары вглубь России.

"Крым имеет глубокую политическую, символическую и военную ценность для президента Владимира Путина, который назвал его "святой землей" России, поставив в центр своего ложного нарратива о том, что Украина является частью России. (...) Крым помогает поддерживать российскую оккупацию на Юге Украины и оснащен ракетными системами наземного базирования, которые используют, чтобы нацеливаться на украинские города и села", – так в NYT оценивают значение полуострова.

Украине удалось прорвать российскую ПВО, которую оккупанты выстраивали годами, запутать ее и разгромить. Так что ATACMS используют эффективно, а запасы этих ракет пополняют.

По словам Бена Ходжеса, "вынос" российской ПВО на полуострове поможет расчистить путь для беспилотников и F-16. Россия была вынуждена стянуть в Крым средства ПВО из Калининграда и других областей. И даже перебросить туда систему С-500 "Прометей".