Завдяки ATACMS Україна змушує росіян вибирати, що саме прикрити в Криму. І знижує можливості окупантів на півострові, цілячись по аеродромах, протиповітряній обороні та логістичних центрах.

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Наскільки ефективні дії України в Криму

Це новий стратегічний поштовх, оскільки Київ прагне підвищити ціну для російських окупаційних військ, які протягом тривалого часу використовували півострів як базу для операцій біля південного узбережжя України,

– ідеться в статті.

За травень-червень Україна уразила близько 15 систем ППО, зокрема, уражені С-300, С-350, С-400, а також понад 15 радіолокаційних станцій і понад 10 пунктів управління. Усе це – з моменту прибуття ATACMS цієї весни.

Результати атак по Криму за два останні місяці 2024 року / Фото Стратком

Аналітики називають це вражаючими успіхами. Проте росіяни тиснуть на Сході України, а Київ не може отримати дозвіл на удари вглиб Росії.

"Крим має глибоку політичну, символічну та військову цінність для президента Владіміра Путіна, який назвав його "святою землею" Росії, поставивши у центр свого неправдивого наративу про те, що Україна є частиною Росії. (...) Крим допомагає підтримувати російську окупацію на Півдні України та оснащений ракетними системами наземного базування, які використовують, щоб націлюватися на українські міста та селища", – так у NYT оцінюють значення півострова.

Україні вдалося прорвати російську ППО, яку окупанти вибудовували роками, заплутати її і розгромити. Тож ATACMS використовують ефективно, а запаси цих ракет поповнюють.

За словами Бена Годжеса, "винесення" російської ППО на півострові допоможе розчистити шлях для безпілотників і F-16. Росія була змушена стягнути в Крим засоби ППО з Калінінграда та інших областей. І навіть перекинути туди систему С-500 "Прометей".