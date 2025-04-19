Тихих часов не бывает: россияне накрывают Купянск 1,5-тонными КАБами

Россия усилила авиаудары по Купянску. К счастью, за последние сутки не было жертв, но были разрушения.

Россияне подвергают Купянск массированным атакам. В частности, в ночь с 18 на 19 апреля выпустили по городу несколько КАБ.

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Удары по Купянску

Удар по Купянску в ночь с 18 на 19 апреля состоялся ближе к 4 утра. Из-за него несколько человек обратились в больницу. Всего 5 человек – 4 женщины и 1 мужчина. У них острая реакция на стресс, без ранений. Однако снова разрушены около 10 частных домов.

Россияне снова выпускают авиационные бомбы, авиационные снаряды по частному сектору. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов по Купянску отметил, что в течение суток 18 апреля по Купянску в целом выпустили 10 КАБ. Один из этих КАБ – это страшная 1,5-тонная авиационная бомба, которую несколько дней назад выпустили на этот город в девятиэтажку.

Тихих часов в Купянске нет

К счастью, погибших в результате этих атак нет. Однако ситуация там – это массированные атаки, комбинированные атаки. И в принципе там не бывает тихих часов, когда не раздаются взрывы. Сейчас россияне усилили удары КАБ из авиации. Чуть ранее оккупанты обстреляли Купянск с РСЗО, из-за чего погибли 2 пожилых людей.

Кроме того, враг не оставляет попыток оккупировать Купянск снова. Их цель неизменна – захватить как можно больше территорий, несмотря на большое количество потерь. Россияне потенциально хотять образовать новую границу вдоль реки Оскол, закрепив там свои позиции.