Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что оккупанты пытаются наладить логистику через Азовское побережье, несмотря на регулярные атаки украинских дронов. Ситуация там для врага непростая.

Как россияне маскируют важные грузы?

По словам Братчука, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по логистике врага на юге. Возможно, сейчас это не так активно освещается в СМИ. В то же время военные по-прежнему поддерживают этот темп и демонстрируют рекордные показатели по уничтожению российских грузовиков.

Россияне пытаются адаптироваться к таким ударам. Они стали активнее перевозить военные грузы на гражданском транспорте.

Перевозят на инкассаторских машинах. Потом воют, что "напали на гражданских". Но у нас есть объективный контроль. Кадыровцы часто используют скорую помощь для передвижения. Враг не спрячется,

– отметил Братчук.

Украина уничтожает логистику врага на юге: смотрите видео 24 Канала