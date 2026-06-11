Логистическая блокада вражеской армии на Юге может переломить ход боевых действий, – DeepState

Украинские военные смогли установить огневой контроль над российскими логистическими маршрутами. Кампания по перерезанию путей снабжения оккупантов активно продолжается уже несколько дней. За это время был поражен, в частности, ряд мостов, ведущих на Крым.

Об этом информирует мониторинговый проект DeepState.

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Что известно об ударах по логистике россиян?

В течение последних нескольких дней Силы обороны Украины дважды нанесли точные удары по автомобильному мосту вблизи Чонгара на новой трассе Р-280, соединяющей Ростов-на-Дону с оккупированным Симферополем.

Эта магистраль, отмечают аналитики, является одним из ключевых элементов сухопутного коридора, который Россия создавала для обеспечения связи между собственной территорией и оккупированным Крымом.

Эксперты объяснили, что логистическое обеспечение российской группировки через Крым базируется на нескольких основных маршрутах. Важнейшим из них долгое время оставался Чонгарское направление, которое в последнее время находится под постоянной угрозой поражения со стороны украинских сил.

Именно по нему 7 и 9 июня били украинские бойцы. В то же время информация о состоянии железнодорожного моста, расположенного рядом, остается ограниченной. Старый автомобильный мост фактически потерял свое значение, а железнодорожный переход в районе станции "Сиваш" уже имеет сниженную пропускную способность из-за повреждений, полученных ранее.

Где расположены ключевые логистические маршруты, ведущие в Крым: смотрите на карте

После осложнения ситуации на Чонгарском направлении российские войска активнее используют маршрут через Арабатскую стрелку, где обустроили новую автомобильную дорогу. Однако и этот путь нельзя считать безопасным, поскольку два моста вблизи Геническа уже неоднократно подвергались ударам и остаются под контролем украинских средств поражения.

Дополнительным фактором становится значительная нагрузка на дорожную инфраструктуру, что ускоряет износ покрытия и создает новые трудности для перевозок. Еще одним важным маршрутом является Перекопский перешеек, который приобрел особое значение после того, как другие направления оказались под огневым воздействием Сил обороны. Через него проходят как автомобильные дороги, так и железнодорожное сообщение, что делает его критически важным для российской логистики.

Но именно этот район является более доступным для украинских средств поражения, что позволяет эффективнее контролировать передвижение противника и создает дополнительные риски для обеспечения оккупационных войск.

Керченский мост остается главным транспортным узлом, который соединяет Крым с территорией России. Однако и этот маршрут не лишен проблем, поскольку постоянно находится под угрозой атак и сопровождается риском задержек в перевозках.

В то же время он решает преимущественно вопрос доставки грузов в сам Крым, но не обеспечивает их быстрого перемещения непосредственно в районы боевых действий. Важно и то, что украинские силы последовательно влияют на логистику противника не только на крымских направлениях.

Значительное давление осуществляется также на транспортные артерии в Приазовье, в частности на трассу Таганрог – Мариуполь – Волноваха, которая является одним из кратчайших маршрутов снабжения между страной-агрессором и оккупированными территориями юга Украины.

Нарушение работы этой магистрали непосредственно снижает возможности противника по оперативному обеспечению своих войск необходимыми ресурсами.

Как контроль над логистикой врага может изменить ситуацию на фронте?

В целом же, речь идет не об отдельных ударах по конкретным объектам, а о постепенном формировании системного давления на всю логистическую сеть противника. Сам факт повреждения мостов не стоит рассматривать как окончательный результат, ведь такие объекты могут быть восстановлены или частично отремонтированы.

Гораздо важнее то, что Силы обороны демонстрируют способность контролировать ключевые маршруты перемещения личного состава, техники и грузов на юге оккупированных территорий.

Украинские военные уже увеличивают потенциал Middle strike, сажая оккупационную группировку на юге "на голодный паек",

– резюмировали в DeepState.