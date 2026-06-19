Сигнал Путину: политический деятель из США высказал предположение, знал ли Трамп об ударах по Москве

После встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом российская столица подверглась атаке дронов, а в российском информационном пространстве началась паника. "Z-патриоты" заговорили о том, что Вашингтон якобы мог дать Киеву "карт-бланш" на удары по Москве.

Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в эфире 24 Канала высказал предположение, мог ли Трамп знать об этих ударах. По его словам, атаки на российскую инфраструктуру могут быть сигналом Путину: войну нужно остановить, иначе удары будут приближаться всё ближе к Кремлю.

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В Москве увидели в атаке сигнал от США

После ударов по Москве в российском информационном пространстве начали искать не только украинский след, но и возможную роль Вашингтона. Для "Z-патриотов" атака после встречи Зеленского с Трампом стала поводом говорить, что президент США якобы мог дать Киеву разрешение действовать жестче. Рашкин не стал утверждать это как факт, но предположил, что новая позиция Трампа действительно могла повлиять на ситуацию.

Дональд Трамп показал себя сейчас с довольно новой стороны. Многие, кто следит за этим, видят: Россия горит,

– сказал общественный и политический деятель из США.

По его словам, сам масштаб ударов по Москве показывает, насколько изменилась война. То, что ещё несколько лет назад казалось маловероятным, теперь стало реальностью: украинские дроны долетают до российской столицы, а кадры с дымом над Москвой уже невозможно списать на выдумки или пропаганду.

Это не искусственный интеллект, это реальность. Смотрю, как дым покрывает небо Москвы, и думаю: впечатляет,

– отметил Рашкин.

Он предположил, что сигнал для Украины мог поступать не напрямую, а через спецслужбы и каналы взаимодействия по наведению.

Трамп, похоже, дал добро. И это добро, вероятно, идет через ЦРУ и через каналы связи, которые сейчас стали даже ближе, чем при предыдущей администрации,

– пояснил он.

Рашкин объяснил удары по Москве и роль Трампа: смотрите видео

Удары по Москве должны заставить Путина остановиться

Рашкин предположил, что Трамп может воспринимать эти удары как способ достучаться до Путина. Логика проста: если Кремль не остановит войну, российская инфраструктура и в дальнейшем будет оставаться целью. В этом смысле Москва получает не разовую атаку, а предупреждение о том, что расстояние до Кремля больше не гарантирует безопасности.

Мне кажется, Трамп просто пытается достучаться до Путина и напомнить ему, что это абсолютно проигрышная война. Путину нужно срочно остановиться,

– сказал общественный и политический деятель из США.

Если Путин остановится, война может перейти в другую плоскость — от ударов к поиску выхода и восстановлению. Если нет, по России будут наносить удары дальше, и всё ближе к символическим центрам власти. Рашкин напомнил известную формулу: когда Украина остановится, её может не стать, а когда остановится Россия – закончится война.

Пока Путин не останавливается, он воюет, и по нему будут наносить удары — всё сильнее и всё ближе к Кремлю,

– отметил Рашкин.

Он также обратил внимание на то, что Украина выбирает военно и экономически важные объекты, а не символические памятники или храмы. По его мнению, это показывает разницу между действиями Украины и России, которая наносит удары по гражданским городам и святыням.

Украинцы сделали гуманный выбор: вместо того, чтобы наносить удары по Кремлю или по старой церкви в Москве, они наносят удары по инфраструктуре,

– подчеркнул он.

Такие атаки разрушают и миф о неприкосновенности Москвы. Если украинские дроны преодолевают такие расстояния и долетают до российской столицы, то разговоры о её абсолютной защите оказываются преувеличенными.