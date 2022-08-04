россияне разместили радиолокационные отражатели у Антоновского моста, – разведка Британии

россияне делают все во избежание контрнаступления ВСУ на Юге, для которого наши воины наносят удары по мостам на Херсонщине. Поэтому оккупанты разместили там радиолокационные отражатели.

По данным разведки Великобритании, оккупанты разместили радиолокационные отражатели вблизи Антоновского моста и Антоновского железнодорожного моста. Это 2 из 3 переправ через Днепр в Херсонской области.

Важно Попали еще и по "гуманитарке и минудобрениям": новые детали удара ВСУ по Антоновскому мосту

Оккупанты хотят защитить уже поврежденные мосты

В очередном отчете британской разведки говорится, что россияне пытаются защитить важные для них мосты, поскольку так они могут содержать правобережную часть Херсонщины. Это лишь подчеркивает тот факт, что Россия испытывает реальную угрозу на фоне точных ударов ВСУ и снабжения оружием международными партнерами нашего государства.

Радарные отражатели, вероятно, используются для скрытия мостов от радиолокационных изображений с синтетической апертурой и возможного оборудования для наведения ракет. Это подчеркивает угрозу, которую испытывает Россия из-за увеличения радиуса действия и точности поставляемых с Запада систем.

– отмечают в разведке Великобритании.

Средства защиты еще не помогли россиянам

Несмотря на все старания оккупантов, в полночь 4 августа ВСУ нанесли точный удар по Антоновскому железнодорожному мосту на Херсонщине. По данным Страткома ВСУ, наши воины попали не только в мост, но и находившиеся поблизости грузы оккупантов с оружием.

Антоновский мост получил серьезные повреждения во время удара 26 июля и оккупанты признали, что использовать его сейчас невозможно. россияне пытаются заверить, что на ход боевых действий удар по этому мосту никак не повлияет, но сейчас захватчики пытаются отремонтировать мост.

Еще одной переправой является мост через Каховскую ГЭС, также под прицелом ВСУ.

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