"Путин уже пробовал – и ничего не вышло": Зеленский объяснил удары по мостам Киева
Россия пытается ослабить Украину, нанося удары по мостам и другой гражданской инфраструктуре. Главная цель врага – подорвать стойкость украинцев.
Об этом президент Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве, сообщает 24 Канал.
Как Зеленский объяснил удары по мостам Киева?
Они (россияне – 24 Канал) хотят, чтобы наши люди уезжали из больших городов, прежде всего из столицы,
– пояснил глава государства.
Президент отметил, что подобную тактику Россия уже применяла в отношении Харькова. В то же время город, по его словам, выстоял перед российским террором.
Он не смог их сломить. Харьков победил Путина,
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Харьков имеет символическое значение для главы Кремля как первая столица Украины.
Теперь Россия устраивает террор в Киеве. Она хочет нарушить связь между левым и правым берегами, вызвать коллапс и заставить людей покинуть город.
Зеленский заверил, что власти уже готовят альтернативные решения на случай серьезных повреждений критической инфраструктуры в столице.
Он также заявил, что Украина продолжит отвечать на российские удары.
"Сейчас они наносят удары по мостам, неужели они думают, что мы не будем отвечать?",
– сказал президент.
Он добавил, что Россия ранее проводила атаки на украинские склады и логистическую инфраструктуру, в частности "Новую почту" и "Укрпочту". В ответ Украина наносила удары по российским объектам, в частности по складам Wildberries.
"Украина пропорционально отвечала и будет продолжать отвечать на террор со стороны России", – подчеркнул Зеленский.