В Ростовской области вспыхнул комбинат, поставлявший нефтепродукты армии России

В нос на 3 августа в России снова было неспокойно. На этот раз "неизвестные" дроны встречала, в частности, Ростовская области.

После атаки БпЛА в Каменском районе загорелись резервуары с топливом. Местные в соцсетях уже делятся кадрами масштабного пожара.

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Удары по Ростову

Как пишут российские СМИ, этой ночью в Ростовской области атаковали ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе.

Пожар в Ростовской области: смотрите видео



С момента начала работы комбинат "Атлас" специализируется на хранении нефтепродуктов.

Горит ФГКУ "Атлас" в Каменском районе: смотрите видео

Доподлинно известно, что атакованный комбинат отпускает нефтепродукты российской армии. В частности, СМИ писали, что в августе 2020 года на базе комбината прошли совместные учения Минобороны и Росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020". В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывались три способа – автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.

Губернатор Ростовской области сообщил, что ночью регион атаковали 55 беспилотников. По его словам, обошлось без пострадавших.