Политтехнолог Тарас Загородний объяснил, как удары по российским НПЗ влияют на экономику России, почему прием Путина в Китае мог стать для него унижением и что означает проведение украинских операций без Starlink. Также – о переговорах США, поддержке Украины и угрозе российских провокаций в Польше.

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам усугубляют проблемы топливной отрасли России, которая вынуждена увеличивать импорт топлива. В то же время Владимир Путин пытается продемонстрировать свое международное влияние во время встреч в Китае, где протокольные детали, по мнению экспертов, свидетельствуют о совершенно ином отношении к российскому диктатору.

Политтехнолог Тарас Загородний в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему удары по НПЗ создают проблемы для российской экономики и как Китай показал Путину его место. Он также оценил результаты встречи в формате "Рамштайн", возможности Украины проводить операции без Starlink, перспективы переговоров с США и угрозы российских провокаций в Польше.

Удары по НПЗ усугубляют топливный кризис в России

Силы обороны Украины атаковали Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы. По подсчетам профильных ресурсов, Россия уже превращается из экспортера топлива в импортера и в октябре закупила 390 тысяч тонн нефтепродуктов. Насколько серьезны эти последствия для российской экономики?

Это логично: если ты уже не можешь экспортировать топливо в прежних объемах, то вынужден его импортировать. Но проблема заключается в том, что в мире нет такого количества свободных мощностей, которое могло бы полностью обеспечить потребности России. Поэтому ситуация с импортом будет только усугубляться, а обеспечить необходимые объемы будет все сложнее.

К тому же существует такое понятие, как нефтяной демпинг. Даже когда топливо импортируют, возникают дополнительные расходы, связанные с необходимостью субсидировать эти поставки. Соответственно, это не способствует росту доходов российского бюджета, ведь Россия не только теряет собственные перерабатывающие мощности, но и вынуждена тратить средства на закупку готовых нефтепродуктов.

Когда не работают нефтеперерабатывающие заводы, соответственно, не уплачиваются налоги, не перерабатывается нефть. А нефть куда-то нужно девать. И это никак не способствует росту доходов бюджета,

– пояснил Загородний.

Теперь добавьте к этому ситуацию с Керченским проливом. Я считаю, что он останется закрытым как минимум еще год после окончания войны, потому что его нужно будет расчищать. А это вопрос транспортировки нефти, в частности связанных с этим логистических маршрутов, в том числе перевозок по Волге.

Соответственно, россиянам придется решать, что делать с нефтедобывающими скважинами в Сибири. Их нужно будет либо закрывать, либо консервировать. Но в тех климатических условиях это фактически может означать их уничтожение, поскольку возобновить работу таких объектов будет чрезвычайно сложно.

Мы также видим, что значительная часть украинских ударов сосредоточена именно на юге России. Это не случайно, ведь местные нефтеперерабатывающие заводы обеспечивают нефтепродуктами российскую армию. Речь идет не только о гражданском рынке топлива, но и о потребностях российских войск, в частности тех, которые действуют на южных направлениях.

Конечно, наносится удар по огромному кластеру, который позволяет экспортировать нефть, перерабатывать ее, обеспечивать остатки Черноморского флота и многое другое. Так что туда им и дорога,

– подчеркнул политтехнолог.

Итак, проблемы для России возникают сразу по нескольким направлениям – от переработки и транспортировки нефти до обеспечения армии топливом. И чем больше выводят из строя таких объектов, тем сложнее россиянам поддерживать работу всей этой системы.

Китай демонстративно указал Путину его место

В Шэньчжэне Си Цзиньпин лично встретил Дональда Трампа, но не Путина. А во время совместной фотосессии российскому диктатору указали, где стоять. Могли ли такие протокольные детали быть преднамеренным унижением Кремля?

Я уверен, что это не случайность. Даже то, что Путина встречал человек высокого роста, на мой взгляд, было продуманным решением. Я думаю, что китайцы специально искали в своем руководстве самого высокого человека, чтобы подчеркнуть, кто здесь главный, и сделать так, чтобы Путин чувствовал себя не слишком комфортно.

Китайцы прекрасно знают о его особенностях. Они видят, как российские придворные фотографы пытаются выстраивать кадры так, чтобы Путин выглядел величественнее и выше. Давно замечали и то, что он носит обувь, которая добавляет ему несколько сантиметров роста. Поэтому я не думаю, что выбор человека, который его встречал, был случайным.

Я уверен, что во всем политбюро искали, кто будет самым высоким. Китайцы не могут не знать о том, что у Путина комплекс по поводу его роста, что его придворные фотографы всегда так фотографируют встречи, чтобы он выглядел величественнее,

– предположил Загородний.

Если говорить о дипломатическом ранге, то, на мой взгляд, Путина должен был встречать как минимум министр иностранных дел или вице-президент Китая. Вместо этого его встречал представитель аппарата. И я не исключаю, что такое решение также должно было продемонстрировать российскому диктатору его реальное положение.

В определенной степени Путин сейчас получает то, что сам годами делал со своими международными партнерами. Вспомните хотя бы историю с Ангелой Меркель, которая боялась собак. Во время одной из встреч в Сочи Путин специально допустил появление собаки, зная о ее страхе. Он использовал подобные приемы, чтобы собеседники чувствовали себя неловко.

Но самое интересное происходило во время совместной фотосессии. И здесь я также не вижу никакой случайности. Путину не просто сотрудники протокольной службы объяснили, куда нужно идти, а сам Си Цзиньпин указал ему место.

Это Восток. Там церемонии и детали имеют очень большое значение, им уделяют огромное внимание. И на Востоке есть такое понятие, как "сохранить лицо". Когда они так поступают публично, то уже показывают, кто есть кто,

– пояснил политтехнолог.

Обратите внимание и на расположение участников фотосессии. Согласно тому протокольному подходу, о котором мы говорим, супруги лидеров должны стоять справа от них. Но супругу Си Цзиньпина расположили слева, чтобы она не стояла рядом с Путиным.

На другом кадре рядом с российским диктатором стоял лидер Вьетнама, который также разместил свою супругу слева. В результате Путин не оказался между супругами других лидеров государств. Я считаю, что эти детали были тщательно продуманы.

Китай организовал фотосъемку так, чтобы отделить Путина от Си Цзиньпина. Это важно еще и потому, что российская пропаганда могла бы использовать совместные кадры для рассказов о новой Ялте, о трех самых влиятельных лидерах планеты, которые якобы вместе решают судьбу мира.

Это было сделано, чтобы отделить в кадре Путина от Си Цзиньпина. Чтобы российские пропагандисты не размахивали надписями: "Вот она, Ялта, здесь наш величайший, три лидера планеты". А тут оказывается, что не все так просто. Теперь ты не можешь даже показать это своему населению, чтобы оно порадовалось, какой у него крутой президент,

– сказал Загородний.

Я убежден, что и встреча, и расположение участников фотосессии были продуманы заранее. Китайцы хорошо знают Путина и его стремление демонстрировать собственное величие. Они могли согласиться на его участие во встрече трех лидеров, но это вовсе не означает, что позволят ему занять центральное место на совместном кадре.

На трехсторонней встрече вряд ли произойдет большой прорыв

Западные СМИ сообщают о возможной отдельной встрече Трампа с Путиным, хотя Кремль это отрицает. А на трехсторонние переговоры с участием Си Цзиньпина отводится всего час. Можно ли ожидать от такого формата серьезных договоренностей?

Одного часа вполне хватит для того, чтобы провести формальную встречу. На самом деле там не о чем долго говорить. Возможно, обсудят три-четыре вопроса, обменяются несколькими репликами, чтобы понять позиции друг друга.

Но не думаю, что Путину будут уделять больше внимания, чем предусмотрено. Условно говоря, ты не принес на эти переговоры столько, чтобы ради тебя меняли всю повестку дня. Китайцы уже продемонстрировали, как относятся к российскому диктатору, и вряд ли он получит там то, на что рассчитывал.

Там не о чем говорить. Это максимум три-четыре вопроса, можно обменяться репликами, чтобы выяснить, в каком мире ты живешь, и донести до тебя общее мнение о том, кто ты такой,

– отметил Загородний.

По сообщениям Bloomberg, в Китае Путину снова не удалось продвинуть газопровод "Сила Сибири-2". Почему Пекин не спешит соглашаться на этот российский проект?

Китайцы давно все сказали россиянам. Что тут еще обсуждать? Им фактически предложили: любой каприз за ваши деньги. Россия сама строит газопровод, а Китай потом еще подумает, покупать ли этот газ и по какой цене.

Причем Пекин уже намекал, что его могли бы заинтересовать внутрироссийские цены на газ, которые являются дотационными. То есть китайцы фактически готовы покупать российский газ при условии, что россиянам придется еще и финансово поддерживать такие поставки.

Строишь этот газопровод, а мы начинаем думать, за сколько это у тебя покупать. Они с удовольствием готовы покупать российский газ, если за это еще и россияне будут доплачивать. Этот газопровод вообще никогда не окупится. Никогда в жизни,

– убежден политтехнолог.

К тому же Китай не обещает, что вообще будет закупать необходимые России объемы газа. Он сокращает использование ископаемого топлива, при этом самостоятельно добывает значительное количество газа и продолжает наращивать собственную добычу. Поэтому потребность в российских поставках не столь критична, как хотелось бы Кремлю.

Путин вновь повторяет историю, которая тянется еще с 2014 года. Он пытается заинтересовать китайцев российскими редкоземельными металлами, арктическим транспортным маршрутом и газовыми проектами. Но Пекин уже давно знаком с этими предложениями и не спешит соглашаться на российские условия.

Вспомните хотя бы идею объединить газопроводы, ведущие в Европу и Китай, чтобы можно было перенаправлять потоки газа в нужном России направлении. При этом Москва хотела получить от китайцев деньги на создание такой инфраструктуры. Фактически Россия предлагала Пекину финансировать систему, благодаря которой сама могла бы менять направления поставок.

Есть и техническая проблема. Газ, который Россия поставляет в Китай, поступает с одних месторождений, в частности в Иркутской области, а газ для европейского направления – с других. Эти системы не соединены соответствующими газопроводами. Россияне годами пытались продвинуть такой проект, но ничего из этого не вышло.

И теперь Путин снова приезжает в Китай со старыми предложениями, надеясь наконец добиться выгодных договоренностей. Но китайцы прекрасно понимают, почему Москва хочет этого, и не собираются просто финансировать ее амбиции.

Мог ли Путин ожидать такого приема в Китае, когда его не встретил лично Си Цзиньпин, отодвинули на совместном фото и не уделили особого внимания во время мероприятий?

Я думаю, что не ожидал. Можно сказать, что ему еще стоит поблагодарить за то, что вообще пустили на эти мероприятия. Ему продемонстрировали именно то место, которое он сейчас занимает в отношениях с Китаем.

Судя по его лицу, даже Путин, который обычно умеет держать себя в руках, не смог скрыть такого разочарования. Что заслужил, то и получил,

– сказал Загородний.

Я не думаю, что он рассчитывал на такие протокольные детали. Для него это было неприятно, ведь он привык демонстрировать другим свое особое положение. Но теперь китайское руководство показало, что правила определяет именно Пекин.

Украина демонстрирует результаты ударов и возможности собственного вооружения

На 37-й встрече в формате "Рамштайн" обсуждали новую помощь Украине. В то же время представитель Пентагона Элбридж Колби раскритиковал эффективность украинских ударов вглубь России, а министр обороны Германии Борис Писториус возразил ему. Как вы оцениваете такую позицию американской стороны?

Стратег он или нет, но Соединенные Штаты – это все-таки не диктатура. К тому же Колби высказался еще довольно мягко, если сравнивать с тем, что мы слышали ранее. Я помню, как при президентстве Джо Байдена тогдашний глава Пентагона Ллойд Остин открыто говорил нам, что нефтеперерабатывающие заводы – это гражданская инфраструктура, по которой не следует наносить удары.

Фактически американцы хотели, чтобы война велась исключительно на территории Украины. Чтобы она не выходила за ее пределы, не разрасталась и не переходила на российскую территорию. То есть чтобы Россия могла продолжать атаковать Украину, но украинцы не переходили к асимметричным действиям, наносящим ущерб самой России.

Они хотели, чтобы война велась исключительно на территории Украины, не выходила за ее пределы, не разрасталась. Чтобы украинцев удобно убивали, а украинцы не переходили к асимметричной войне, уничтожая Россию,

– пояснил Загородний.

Но украинцы уже все поняли. И украинское руководство тоже. Мы проводим уникальные операции, в которых взаимодействуют различные рода войск. Посмотрите хотя бы на удары по Крымскому мосту, где удалось организовать сложную совместную работу.

Мне очень понравилось, как генерал Хмара на встрече в формате "Рамштайн" с улыбкой сказал: "Мы только начинаем". Возможно, он вспомнил свою работу во главе Центра "А" Службы безопасности Украины. Он военный человек, боевой генерал, который понимает, как устроены такие операции.

На этой встрече было подписано много документов и меморандумов, проведено немало переговоров. В целом Хмара развернул довольно активную и продуктивную деятельность. Он вызывает доверие, в частности среди военных, поскольку имеет боевой опыт и понимает специфику военного дела.

Я всегда был сторонником того, чтобы Министерство обороны возглавлял человек, хорошо разбирающийся в военном деле. Мне не очень нравятся эти натовские подходы, когда постоянно говорят, что министром обязательно должно быть гражданское лицо.

В Соединенных Штатах, например, Пентагон неоднократно возглавляли люди с военным опытом. Ллойд Остин был генералом, Пит Хегсет также проходил военную службу. Я считаю, что военное дело – это ремесло, которое невозможно полностью освоить на краткосрочных курсах.

Поэтому я положительно оцениваю результаты этой встречи. В частности, были достигнуты важные договоренности по противовоздушной обороне. И удары по Крымскому мосту произошли очень своевременно, ведь украинская сторона смогла продемонстрировать партнерам конкретные результаты своей работы.

Удар по Крымскому мосту оказался очень кстати. Можно было рассказывать о конкретных результатах и показывать, что вы не зря даете деньги. У нас есть конкретные результаты, и мы можем их продемонстрировать,

– отметил политтехнолог.

Для партнеров важно видеть, как Украина использует полученные ресурсы и каких результатов достигает. И теперь у нас есть возможность показывать не только планы, но и реальные операции, проведенные украинскими военными.

Отказ от Starlink укрепляет независимость Украины

По сообщениям западных СМИ, операцию против Крымского моста Украина провела без Starlink и Starshield, используя собственные решения для связи и наведения. Является ли это важным сигналом для США, что Украина способна проводить сложные операции без американских технологий?

Без сомнений. Так и нужно поступать. Если кто-то не хочет предоставлять свои услуги или начинает создавать проблемы, нужно демонстрировать, что у нас есть альтернативы. К тому же можно задать и другой вопрос: почему эти услуги такие дорогие, где скидки?

Когда есть конкуренция и рычаги влияния на своего партнера, всегда легче вести переговоры. Особенно когда ты можешь не просто говорить об альтернативных решениях, а продемонстрировать их работу на практике. Поэтому я рассматриваю эту операцию как демонстрацию силы и возможностей Украины.

Когда есть конкуренция и есть рычаги давления на оппонента, всегда легче вести переговоры. Это демонстрация силы. И нам лучше, что в мире есть альтернативы,

– подчеркнул Загородний.

Конечно, у нас пока нет собственной спутниковой группировки. Но я уверен, что это вопрос будущего. Украине нужно иметь свои спутники, которые будут обеспечивать связь, прежде всего военную, на нашей территории и в тех районах, где Силы обороны будут проводить операции.

Мы должны учитывать опыт этой войны. Все уже поняли, что нельзя допускать боевых действий на собственной территории. А для того, чтобы предотвратить это, необходимо иметь возможность действовать далеко за пределами своих границ.

Это демонстрация силы американцам, что они не боги. Свои понты для приезжих можете оставить где-нибудь в Белом доме. У нас здесь Украина,

– сказал политтехнолог.

Украина демонстрирует все более независимое поведение. Мы уже не просто ожидаем решений партнеров, а создаем собственные возможности, которые позволяют проводить сложные военные операции. И это влияет на наше положение во время переговоров с другими государствами.

В Вашингтоне могут начаться новые переговоры по Украине

По сообщениям западной прессы, Стив Виткофф и Джаред Кушнер предупредили украинскую и российскую стороны, что нынешние переговоры о завершении войны могут стать последними перед сменой состава Конгресса США. Стоит ли воспринимать это как серьезное давление на Киев?

Я думаю, что Владимир Зеленский мог выслушать эти угрозы и лишь улыбнуться. Напугали ежа, как говорится. На самом деле американские представители такими заявлениями демонстрируют прежде всего собственную уязвимость.

Если вы говорите, что через два месяца у вас уже не будет тех полномочий или возможностей, которые у вас есть сейчас, то почему нам вообще с вами договариваться? Что именно вы можете предложить Украине? Вы дали больше денег, обеспечили больше оружия или позволили наносить больше ударов по России?

Они здесь показывают, что они уязвимы. Если вас не будет через два месяца, почему тогда с вами вообще общаться? Вы нам больше денег дали, возможность больше бить по России? Ничего, значит, будут следующие. Мы познакомимся со следующими,

– сказал Загородний.

Я не исключаю, что после изменения политического баланса в Вашингтоне появятся даже две группы, которые будут конкурировать между собой за влияние на переговорный процесс. Возможно, Конгресс будет настаивать на том, чтобы больше полномочий получил Марко Рубио в качестве государственного секретаря США.

На мой взгляд, для Украины такая тенденция может быть положительной. Если американские политики начнут соревноваться между собой за то, кто больше поддерживает Украину, мы должны использовать это в своих интересах.

Пусть там соревнуются, кто лучший патриот Украины. Мы должны просто подбрасывать в этот костер хворост, чтобы он горел в нужном направлении, а потом греть на этом руки, получая непосредственно оружие,

– пояснил политтехнолог.

Поэтому я не считаю такие заявления поводом для беспокойства. Наоборот, изменение политического баланса может создать для Украины новые возможности. И нам нужно использовать конкуренцию между американскими политическими группами для получения конкретных результатов.

Ядерные учения Польши еще не означают готовности к войне

После российских ультиматумов НАТО только расширилось, в частности, в Альянс вступила Финляндия. Теперь Польша обсуждает возможность подготовки своих пилотов к применению ядерного оружия. Насколько важными могут быть такие шаги для безопасности региона?

Послушайте, мало просто иметь современную армию, в которую вложены огромные средства. Главный вопрос заключается в том, есть ли политическая воля у руководства государства и готова ли сама армия воевать. Ведь армия – это прежде всего люди, а не только техника и вооружение.

Хорошим примером может служить Саудовская Аравия. Я подозреваю, что это государство потратило на свои вооруженные силы сотни миллиардов долларов. Но что это дало, если во время противостояния с хуситами возникают проблемы с обороной?

Оказывается, недостаточно просто купить современные самолеты или другие системы. Нужно еще иметь подготовленных пилотов, личный состав и армию, которая действительно способна воевать. Это совсем разные вещи.

Недостаточно просто иметь современную армию, в которую вложили кучу денег. Вопрос в том, есть ли у руководства воля, есть ли у армии воля воевать. Армия – это все-таки прежде всего люди,

– пояснил Загородний.

Поэтому можно проводить много учений, в частности готовиться к применению ядерного оружия. Но если нет конкретной политической воли даже направить в Украину подразделение, которое могло бы работать с беспилотниками и обучаться в реальных боевых условиях, то я не вижу особого смысла в таких декларациях.

К тому же кто сказал, что Польше вообще передадут ядерное оружие для самостоятельного использования? Подготовка пилотов еще не означает, что страна получит право распоряжаться таким вооружением.

Я не припомню случаев, когда американцы просто передавали другому государству собственное ядерное оружие, условно говоря, в пользование. И здесь возникает вопрос о международных соглашениях по нераспространению ядерного оружия, принятых еще в 1968 году.

Если вооружение принадлежит определенному государству, то оно и должно отвечать за контроль над ним. А если его передать другим людям, возникает вопрос, кто будет нести ответственность за возможное применение.

Кто вам сказал, что вам дадут в руки ядерное оружие? Вы можете готовиться, но ядерное оружие кому попало не дают. Я не припомню случая, чтобы американцы кому-то передавали его, условно говоря, на аутсорсинг,

– отметил политтехнолог.

Обучаться, конечно, можно. Но мне кажется, что гораздо легче проводить условные войны, учения и различные подготовительные мероприятия, чем участвовать в реальных боевых действиях.

К тому же такие программы могут стоить очень больших денег. Американские представители могут предложить Польше платное обучение, дополнительные услуги и другие формы сотрудничества. Я не исключаю, что вокруг этого будут возникать и обычные бюрократические интересы, связанные с использованием бюджетных средств.

Россия может устраивать провокации против Польши

Польша сообщила о предотвращении возможной российской диверсии вблизи Калининградской области, в ходе которой планировались гибель людей и обвинения в адрес Украины. Насколько опасны такие сценарии и может ли Россия использовать их для провокаций против Польши и стран Балтии?

А зачем России ограничиваться именно Калининградской областью? Она может запускать беспилотники и с территории самой России. У россиян есть много разных сценариев, которые они могут использовать для таких провокаций.

Я думаю, что они вполне способны что-то придумать, в частности организовать террористический акт. В таком случае могут попытаться сфабриковать улики, которые якобы будут указывать на украинский след.

У россиян много сценариев, они могут это делать. Думаю, могут что-то придумать, могут и теракт устроить. По странному стечению обстоятельств там окажутся украинские паспорта,

– предположил Загородний.

Для реализации такого сценария россияне могут попытаться найти людей, которых будут выдавать за граждан Украины. Или использовать бланки украинских паспортов, захваченные еще в 2014 году, в частности во время оккупации Крыма.

Тогда после какого-то инцидента можно будет заявить, что к нему причастны граждане Украины. На мой взгляд, целью такой провокации могло бы стать усиление антиукраинских настроений в Польше.

Подобные информационные и диверсионные сценарии вполне соответствуют методам, которые использует Россия. Поэтому я не исключаю, что она и в дальнейшем будет пытаться создавать такие ситуации и использовать их против Украины.

Унижение Путина в Китае и последствия ударов по российским НПЗ: смотрите видео