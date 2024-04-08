Какую тактику для себя сейчас выбрали российские партизаны, проанализировал в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Силы специальных служб Украины подтвердили, что во время атаки четырех военных аэродромов России было поражено 7 самолетов: четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ, два военно-транспортных самолета и самолет-амфибия БЭ-200.

Свитан объяснил, что ликвидацию самолетов вызвало именно эффективное попадание и разрыв боевой части беспилотников.

Удары по НПЗ

Но не только от дронов у оккупантов большие проблемы. В российском Орске несколько раз за последнее время прорывало дамбу. Там остановился один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Орске.

Это существенная потеря для россиян. Нефти у них будет теперь больше, чем они смогут переработать. Она пойдет на внешние рынки и, конечно, снизит цену,

– подчеркнул военный аналитик.

Он считает, что для Запада такие удары выгодны, несмотря на их предостережение, ведь они буквально приводят к падению цен на нефть.

Атака по Украине

Прошлой ночью Украину атаковали 24 "Шахеда", из которых силы ПВО сбили 17.

"Шахеды" шли по запутанным маршрутам и по целям инфраструктуры. 7 БПЛА, вероятно, прошло и ударило именно по инфраструктуре,

– заметил Свитан.

Он уверен, две главные цели таких атак такие: терроризм населения, а также военная – чтобы снять с линии фронта больше ЗРК и уменьшить плотность ПВО.

Как работают российские партизаны

Также 7 апреля стало известно, что в России горел уникальный ледокол "Екатерина Великая", которым так любил хвастаться враг. Он как раз находился во Владивостоке на техническом обслуживании.

Свитан считает, что на такую цель вряд ли силы тратили бы ССО Украины. Вероятно, это дело рук российского сопротивления.

Внутри России нарастает протестное давление. Понимая, что оно будет уничтожено, если им будут руководить из центров, сопротивление просто выполняет сиюминутные задачи в режиме свободной охоты,

– заметил полковник в запасе.

Он считает, что такие события в России только будут масштабироваться, чтобы выводить из строя российскую экономику. Поскольку она вся переведена на военные рельсы, следовательно, является легальной военной целью.