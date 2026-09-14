Несколько уровней воздействия: генерал-лейтенант назвал главные эффекты от ударов по российским НПЗ

Поддержание постоянного огневого давления на российскую нефтеперерабатывающую отрасль дает гораздо больший эффект, чем просто локальные разрушения. Систематические удары Сил обороны по вражеским объектам приводят к последствиям сразу в нескольких стратегических плоскостях. Это напрямую сказывается как на логистике оккупантов, так и на внутренней ситуации в России.

Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что последние атаки на объекты в Краснодарском крае и Сочи свидетельствуют о четкой системности действий СОУ.

В России вновь обострился дефицит топлива

Эффективность украинских ударов достигла такого уровня, что в России началась уже вторая волна нехватки топлива, которая постепенно охватывает всю территорию страны-агрессора. Проблемы с поставками начали ощущать даже жители российской столицы.

Чтобы заправиться бензином в Москве, нужно, во-первых, найти заправку, а затем постоять в очередях. Для столицы России это очень характерно, ведь с обеспечением гражданского населения они уже не справляются. Это важный фактор, влияющий на морально-психологическое состояние населения глубинки,

– подчеркнул Романенко.

Военный эксперт отметил, что российское командование в настоящее время концентрирует оставшиеся ресурсы на обеспечении воинских подразделений, однако гражданский сектор оказался под сильным ударом.

Как удары влияют на авиасообщение

Вторым важным аспектом является реализация стратегии по снижению потенциала функционирования ключевых российских аэродромов. Особое внимание уделяется транспортным узлам вокруг Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Если удастся снизить их потенциал, это существенно отразится на авиасообщении по всей России. Для страны такой площади это стратегически важно и будет оказывать серьезное давление в ходе ведения войны,

– пояснил Романенко.

О последствиях украинских атак на НПЗ России: смотрите видео