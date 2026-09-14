Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що останні атаки на об'єкти в Краснодарському краї та Сочі свідчать про чітку системність дій СОУ.

В Росії знову загострився дефіцит пального

Ефективність українських ударів досягла рівня, коли в Росії розпочалася вже друга хвиля нестачі пального, яка поступово охоплює всю територію країни-агерсорки. Проблеми з постачанням почали відчувати навіть жителі російської столиці.

Щоб заправитися бензином у Москві, треба, по-перше, знайти заправку, а потім постояти в чергах. Для столиці Росії це дуже характерно, адже з цивільним забезпеченням вони вже не справляються. Це важливий фактор впливу на морально-психологічний стан глибинного народу,

– наголосив Романенко.

Військовий експерт зазначив, що російське командування наразі концентрує залишки ресурсів для забезпечення військових підрозділів, однак цивільний сектор опинився під сильним ударом.

Як удари впливають на авіасполучення

Другим важливим аспектом є реалізація стратегії зі зниження потенціалу функціонування ключових російських аеродромів. Особлива увага приділяється транспортним вузлам навколо Москви, Санкт-Петербурга та Сочі.

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Якщо вдасться понизити потенціал по них, це буде суттєво відображатися на авіасполученні по всій Росії. Для країни такої площі це стратегічно важливо і чинитиме серйозний тиск під час ведення війни,

– пояснив Романенко.

Про наслідки українських атак по НПЗ Росії: дивіться відео