Не изменят ход войны, – Буданов назвал цель ударов по НПЗ в России
Источник:Inquirer
В Новом году Украина успешно поразила десятки российских НПЗ. В то же время Кирилл Буданов признал, что эти атаки не способны повлиять на ход войны.
По словам главы ГУР, удары по нефтеперерабатывающим заводам имеют другую цель.
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Зачем Украина бьет по НПЗ врага
Кирилл Буданов отметил, что атаки на НПЗ России способны подорвать ее экономику, а также психологическое состояние оккупантов, что в свою очередь скажется на военном потенциале страны – агрессорки.
Кроме того, глава ГУР заявил, что считает любую российскую военную цель в радиусе около 800 километров законной.
Ранее президент Зеленский заявил, что защитники поразили более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз России.
Напомним, что во время последних бессонных "ночей" для противника Силы обороны атаковали ряд важных объектов в России и Крыму. Так, ночью 20 и 21 июня украинские военные успешно повредили 4 нефтеперерабатывающих завода в России, ударили по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки в Брянской области и на оккупированном полуострове. Кроме того, удар был нанесен по месту хранения "Шахедов".