Зять Трампа вновь призвал не наносить удары по российским НПЗ, – Axios

В ходе переговоров в Осло во вторник, 20 октября, Джаред Кушнер вновь призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ. Владимир Зеленский заявил, что готов пойти на это при одном условии.

Москва должна прекратить наносить удары по украинской энергетике. Об этом пишет Axios.

Что известно о требованиях США?

Джаред Кушнер присоединился к переговорам удаленно и настаивал на требовании Дональда Трампа не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам осведомленного собеседника издания, зять президента США вел себя во время переговоров чрезвычайно прямолинейно. В то же время ежедневные удары страны-агрессора по гражданскому населению и энергетической инфраструктуре Украины его не столь интересуют.

В Вашингтоне рассчитывают на готовность Кремля к компромиссу после того, как Дональд Трамп согласился снять ограничения на продажу российского дизельного топлива и пошел на другие одобренные Москвой шаги. Анонимный американский чиновник сообщил, что украинская делегация озвучила свои новые идеи, которые подробно обсудили во время встречи. Стороны достигли существенного прогресса и наладили высокий уровень согласованности на рабочем уровне относительно дальнейших совместных действий.

Отметим, что глава американской делегации в Норвегии Стив Виткофф после консультаций с европейскими партнерами планирует провести личную встречу с Владимиром Путиным в среду, 21 октября. Он поделится идеями и предложениями, которые обсуждали американцы и европейцы на встрече в Осло. Также представитель президента США будет говорить о возможности встречи лидеров Украины и России.

Ранее Белый дом уже обращался с просьбой прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора. В Вашингтоне объясняли это тем, что дизельное соглашение Трампа с Путиным якобы может вернуть Москву за стол переговоров.