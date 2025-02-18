Речь о Ильском НПЗ в Краснодарском крае и двух нефтеперекачивающих станциях – "Кропоткинская" и "Андреаполь". 24 Канал показывает их на карте.

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Где расположены нефтяные объекты России

Ильский НПЗ является стратегическим объектом военной и топливно-энергетической инфраструктуры России.

В России есть несколько объектов, связанных с Ильским НПЗ. Все они расположены в Краснодарском крае на Кубани, если конкретнее – неподалеку Новороссийска.

Где расположен Ильский НПЗ, который поразила Украина

Завод регулярно попадал под удары Сил обороны. По данным руководителя ЦПД Андрея Коваленко, этот НПЗ является одним из ключевых на юге России. Он специализируется на производстве топлива, мазута, битума, газойля и других нефтепродуктов. Мощность составляет около 6,6 миллиона тонн нефти в год. Конечно же, этот НПЗ обеспечивает топливом военную технику россиян, особенно в южном регионе и на временно оккупированных территориях Украины.

НПС "Кропоткинская" расположена между Краснодаром и Ставрополем. Своим названием обязана городу Кропоткину, а тот назван в честь известного российского анархиста.

Показываем на карте России нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская"

Это крупнейшая нефтеперекачивающая станция на Кубани, крупнейшая в Каспийском трубопроводном консорциуме и основной источник экспорта нефти из Казахстана. Силы обороны поразили ее впервые. В результате атаки станция выведена из строя, ее ремонт может занять до двух месяцев. Прокачка казахстанской нефти может снизиться на 30%.

А вот НПС "Андреаполь" расположена значительно дальше от Украины – в селе Ерохино Тверской области. Это один из крупнейших производственных объектов в Тверской области и одна из опорных точек Балтийской трубопроводной системы-2.

Показываем на карте России нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь"

НПС "Андреаполь" регулярно попадает под ударные дроны Сил обороны с января 2025-го. В ночь на 13 февраля по ней попали целых 9 беспилотников, хотя россияне "все сбили".

Всего за два месяца 2025 года Украина атаковала 17 нефтяных объектов России.