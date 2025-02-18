Мова про Ільський НПЗ у Краснодарському краї і дві нафтоперекачувальні станції – "Кропоткинская" та "Андреаполь". 24 Канал показує їх на карті.

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Де розташовані нафтові об'єкти Росії

Ільський НПЗ є стратегічними об'єктом військової та паливно-енергетичної інфраструктури Росії.

У Росії є декілька об'єктів, пов'язаних з Ільським НПЗ. Усі вони розташовані в Краснодарському краї на Кубані, якщо конкретніше – неподалік Новоросійська.

Де розташований Ільський НПЗ, який уразила Україна

Завод регулярно потрапляв під удари Сил оборони. За даними керівника ЦПД Андрія Коваленка, цей НПЗ є одним із ключових на півдні Росії. Він спеціалізується на виробництві палива, мазуту, бітуму, газойлю та інших нафтопродуктів. Потужність становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Звісно ж, цей НПЗ забезпечує паливом військову техніку росіян, особливо у південному регіоні та на тимчасово окупованих територіях України.

НПС "Кропоткинская" розташована між Краснодаром і Ставрополем. Своєю назвою завдячує місту Кропоткіну, а те названо на честь відомого російського анархіста.

Показуємо на карті Росії нафтоперекачувальну станцію "Кропоткинская"

Це найбільша нафтоперекачувальна станція на Кубані, найбільша у Каспійському трубопровідному консорціумі та основне джерело експорту нафти з Казахстану. Сили оборони уразили її вперше. Унаслідок атаки станція виведена з ладу, її ремонт може зайняти до двох місяців. Прокачування казахстанської нафти може знизитися на 30%.

А от НПС "Андреаполь" розташована значно далі від України – у селі Єрохіно Тверської області. Це один з найбільших виробничих об'єктів у Тверській області та одна з опорних точок Балтійської трубопровідної системи-2.

Показуємо на карті Росії нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь"

НПС "Андреаполь" регулярно потрапляє під ударні дрони Сил оборони з січня 2025-го. У ніч проти 13 лютого по ній поцілили аж 9 безпілотників, хоча росіяни "все збили".

Загалом за два місяці 2025 року Україна атакувала 17 нафтових об'єктів Росії.