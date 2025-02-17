Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в Ростовской области уже арестованы 3 велокурьера. К слову, 8 февраля дроны атаковали поселок Чертково Ростовской области, вблизи которого расположена нефтеперекачивающая станция. Предположительно она была целью БПЛА.

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Начались облавы

Андрющенко отметил, что в Ростовской области воздушную тревогу объявляют каждый вечер примерно в 20:00 и продолжается она почти всю ночь.

Российские власти не могут ничего сделать с тем, что информация о маршрутах прохождения беспилотников, куда они попали и куда не попали, как и где работает система ПВО, просачивается в сеть.

При этом в Ростовской области нет украинцев, как в Мариуполе или Бердянске, где хватают всех, кто не попадется, и кто-то кого-то сдаст, возможно, под пытками. Однако в Ростове-на-Дону все россияне,

– подчеркнул руководитель "Центра изучения оккупации".

Российские силовики ищут тех, кто работает по ночам и является достаточно мобильным, поэтому решили, что это – велокурьеры.

На сегодня начались облавы. В то же время проверяют их по поводу электровелосипедов, потому что они достаточно быстро передвигаются. Но основная задача – заставить замолчать,

– подчеркнул он.

Атаки беспилотников на территорию России увеличились почти вдвое, по словам Андрющенко, по сравнению с прошлой неделей. Одна из основных областей, где фиксируется большое количество БПЛА – Ростовская.

Это транзитная область, большое количество беспилотников движется через нее дальше по территории России, в частности, в Краснодарский край, Волгоградскую область. В Ростовской области довольно активно работает ПВО и огневые группы, которые должны сбивать БПЛА.

Поэтому контролируя велокурьеров, власть, по словам руководителя "Центра изучения оккупации", пытается бороться с распространением информации о прилетах, с наводчиками и т. д.

Посмотрим, что это им даст. Определенная логика в этом есть, но если будут массовые аресты, люди уйдут и не будет в Ростове доставки. От этого пострадает экономика,

– отметил Петр Андрющенко.

Он добавил, что с точки зрения Украины – это замечательная ситуация.

Напомним, что 15 февраля дроны массированно атаковали территорию России. Сначала взрывы были слышны в Ростове-на-Дону – в микрорайоне Западный и в области. Известно, что обломки БПЛА в Железнодорожном районе Ростова пробили кровлю частного дома.

Кроме того, было громко в Волгограде, где под прицелом был местный НПЗ. Также после дроновой атаки возник пожар на промышленном объекте в Калужской области. Взрывы раздавались и в Саратовской области.