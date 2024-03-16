Политтехнолог Борис Тизенгаузен отметил 24 Каналу, что беспилотники атакуют на максимальном расстоянии – около 1000 километров. Он добавил, что прилетает не по резервуарам, а по большой установке.
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"Это называется – установка первичной перегонки. Как правило, по ней целятся. В принципе, без этой установки невозможно перерабатывать нефть. Ни бензин, ни керосин, ни дизель, ни масла уже нельзя производить", – сказал Тизенгаузен.
Для врага становится серьезной проблемой, когда эта дорогостоящая установка выходит из строя. Почти все это западное оборудование закупалось в досанкционный период. Россияне могут это отремонтировать, но это будет очень долго. А если повреждены уникальные детали, то тогда придется заказывать их в обход санкций.
Россия не может защитить НПЗ
То есть получается так, что оккупанты не могут защитить собственные нефтеперерабатывающие заводы. Враг имеет примерно 40 – 45 НПЗ. Все они расположены преимущественно в европейской части России. Туда достают украинские БПЛА. Политтехнолог предполагает, что Украина запускает десятки дронов за один раз – 50 – 70 беспилотников. Так сразу поражают несколько объектов.
Судя по количеству, мы сейчас очень детально просчитываем на какие виды дронов как реагируют российские ПВО. Видим, что многие из них просто недосягаемы, незаметны,
– убежден Борис Тизенгаузен.
Россияне полностью закрыли на полгода экспорт бензина. Однако цены на топливо выросли не из-за уменьшения возможностей промышленности, а из-за слухов о том, что могут остановиться НПЗ.
"Если узнают, что еще и невозобновляемое долгое время оборудование повреждено – все. То есть внутренние квоты, ограничения – это все будет, обязательно", – сказал политтехнолог.
Украинские дроны атакуют российские НПЗ
- В ночь на 16 марта БПЛА СБУ ударили по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в Самарской области России. По данным источников 24 Канала, речь идет о Сызранском, Куйбышевском и Новокуйбышевском НПЗ.
- Также источники 24 Канала в Силах обороны Украины подтвердили, что за атакой на нефтехимическое предприятие в Калужской области стоит ГУР МО. Атака произошла ночью 15 марта. Оккупанты использовали этот объект для обеспечения российской армии.
- Поразили украинские дроны три российских нефтезавода и 13 марта. Тогда дроны отработали по НПЗ в Ленинградской, Рязанской и Нижегородской областях. К слову, эти предприятия входят в ТОП 5 крупнейших заводов в стране-агрессоре.
- Ночью 12 марта громко было в Нижегородской области России. Взрывы прогремели на НПЗ "Лукойл". Атаку организовали украинские разведчики. На заводе остановили по меньшей мере половину производства.