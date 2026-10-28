"Трампу будет очень и очень нелегко": Гаврищак о давлении на Украину, ударах по НПЗ и трех условиях Зеленского

Почему Украина приостановила удары по российским НПЗ, хотя атаки на другие стратегические заводы продолжаются? Игорь Гаврищак объяснил, какие условия Киев предложил США и что могут изменить выборы в Конгресс.

Украина временно приостановила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, однако продолжает атаковать предприятия, от которых зависит производство топлива и ракетного вооружения. Киев предложил Соединенным Штатам три варианта договоренностей относительно НПЗ, однако, по словам Владимира Зеленского, ни один из них пока не был реализован.

Ведущий Игорь Гаврищак в эфире 24 Канала проанализировал возможные причины паузы и объяснил, почему удары по российской нефтепереработке могут возобновиться после выборов в США. Он также оценил перспективы усиления давления на Дональда Трампа, новые требования Кремля в отношении НАТО и опасность территориальных уступок на Донетчине.

Россия теряет важные производственные мощности

Силы обороны Украины нанесли удары сразу по трем объектам в Воронежской области. Под атакой оказались предприятие "Воронежсинтезкаучук", Северный мост и Воронежское акционерное самолетостроительное общество, которое занимается модернизацией самолетов Ил-96, в частности Ил-96-400М.

Атаки на предприятия по производству синтетического каучука участились в течение последней недели. Среди целей уже были "Омский каучук" и завод в Тольятти, а теперь к ним добавился Воронеж. Такие производства имеют значение не только для автомобильной и химической промышленности.

Гаврищак обратил внимание на два направления, по которым украинские удары могут влиять на возможности российской армии.

Твердое топливо и присадки. Вот незаменимые компоненты этих предприятий, по которым активно наносят удары Силы обороны Украины. На твердом топливе работает огромное количество российских ракет, в частности баллистические "Искандер-М",

– пояснил Гаврищак.

Речь идет, в частности, о метил-трет-бутиловом эфире (МТБЭ), который используют для повышения октанового числа бензина. После предыдущих атак на НПЗ Россия уже снизила требования к качеству топлива до стандарта Евро-2, а повреждение производств присадок может еще больше затруднить выпуск бензина с необходимыми характеристиками.

В то же время украинские беспилотники все чаще нацеливаются сразу на несколько объектов в одном регионе. В Воронежской области под удар попали предприятия двух разных отраслей и транспортная инфраструктура.

"Storm Shadow" наносят удары по ракетным заводам

Помимо нефтехимических предприятий, Украина проводит атаки на заводы, производящие компоненты для российского вооружения. 23 октября под удар попал "Протон" в Орловской области, а 25 октября – предприятие "Энергия" в Ельце Липецкой области.

Для обеих атак были использованы британские крылатые ракеты Storm Shadow. По предприятию "Энергия" сообщалось как минимум о семи попаданиях, а на обнародованных кадрах были видны повреждения производственных корпусов.

На протяжении многих лет Российская Федерация угрожает Лондону ударами своих ракет. В то же время ракеты Великобритании очень уверенно чувствуют себя на территории России. По "Протону" били "Сторм Шэдоу", и по "Энергии" тоже прилетели "Сторм Шэдоу",

– отметил ведущий.

Завод "Энергия" специализируется на разработке и производстве химических источников тока. Его продукцию, в частности батареи, используют в различных российских системах вооружения, среди которых "Искандер-М", "Кинжал", "Циркон" и "Панцирь".

Повреждение таких производств затрудняет снабжение российского ВПК комплектующими, необходимыми для изготовления ракет. Это направление приобретает особое значение из-за дефицита ракет-перехватчиков для украинской противовоздушной обороны.

Вместо того чтобы полагаться исключительно на перехват уже запущенных баллистических ракет, Украина пытается наносить удары по предприятиям, обеспечивающим производство самих ракет и их ключевых компонентов.

Конгресс может ограничить полномочия Трампа

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября. По оценкам американских беспартийных аналитиков, на которых сослался Гаврищак, у демократов есть хорошие шансы получить большинство в Палате представителей и они могут побороться за контроль над Сенатом.

Смена состава Конгресса способна повлиять на политику администрации Дональда Трампа сразу по нескольким направлениям. Как сообщает Reuters, демократы рассматривают возможность ограничить финансирование военных операций на Ближнем Востоке и усилить поддержку Украины.

Особое значение будут иметь бюджетные полномочия законодателей. Они могут влиять на оборонные расходы, финансирование Пентагона и реализацию отдельных решений Белого дома.

Еще один вопрос, который может стать предметом расследований, – договоренности администрации Трампа по поводу российского дизельного топлива.

Будут расследования, будут вызывать на слушания. И это мощный рычаг давления на Белый дом. Поверьте мне, после 3 ноября Трампу будет очень и очень нелегко,

– подчеркнул Гаврищак.

Влиятельные представители Демократической партии уже требуют от больших банков и портов сохранить документы, связанные с возможным импортом российского дизельного топлива. Если демократы получат контроль хотя бы над одной палатой Конгресса, проверка этих соглашений может стать одним из приоритетов.

В то же время возможную победу демократов не стоит автоматически воспринимать как гарантию возобновления всей военной помощи Украине. Их позиции по финансированию Киева различаются, а часть политических инициатив может быть прежде всего способом усилить контроль над администрацией Трампа.

Отдельно обсуждаются сокращение расходов на операции против Ирана и пересмотр поддержки Израиля. Такие решения могут изменить распределение американских бюджетных ресурсов, однако будут зависеть от результатов голосования и позиции обеих палат.

Путин возвращается к ультиматуму НАТО

На предстоящих переговорах с США и Украиной Кремль может вновь поднять вопрос о сокращении военного присутствия НАТО в Европе. По информации The Telegraph, на которую сослался ведущий, Москва рассматривает возможность возврата к требованиям, выдвинутым еще до полномасштабного вторжения.

Речь идет об ограничении присутствия сил Альянса в соответствии с конфигурацией 1997 года. Такое требование затрагивает безопасность Польши, стран Балтии и Финляндии, которая присоединилась к НАТО в 2023 году.

Советник Путина Юрий Ушаков неожиданно заявил, что Москва хотела бы обсуждать будущую архитектуру безопасности не только с Соединенными Штатами, но и с европейскими государствами. Ранее Кремль в основном настаивал на прямых контактах с Вашингтоном, пытаясь отстранить Киев и европейских союзников от принятия решений.

Кремль, как всегда, требует нереалистичного. Россия пытается добиться в войне с Украиной на дипломатическом уровне большего, потому что ничего не получается в военном плане,

– отметил Гаврищак.

Он сомневается, что европейские государства согласятся на такие требования, потому что НАТО обеспечивает не только присутствие военных контингентов, но и совместное взаимодействие в сфере обороны, обмен разведданными и координацию вооруженных сил.

Ушаков уже предупредил, что не ожидает от следующей встречи значительного прогресса, назвав ее скорее пробным шагом. Россия при этом продолжает выдвигать требования, выходящие далеко за рамки непосредственного прекращения боевых действий в Украине.

Три условия Украины в отношении НПЗ

По наблюдениям Гаврищака, последний удар по большому российскому нефтеперерабатывающему заводу был нанесен 8 октября, когда была проведена атака на Волгоградский НПЗ. С тех пор украинские силы продолжают наносить удары по нефтехимическим и военным предприятиям, но новых атак непосредственно по НПЗ он не фиксирует.

Американская администрация неоднократно требовала от Киева прекратить удары по российской нефтяной инфраструктуре. Сам Трамп публично связывал украинские атаки с ростом цен на дизельное топливо, хотя ситуация на мировом рынке зависит и от боевых действий на Ближнем Востоке.

По мнению ведущего, США могут использовать зависимость Украины от военно-технической помощи, чтобы усиливать дипломатическое давление.

Очевидно, что есть определенные рычаги влияния. Возможно, это Starlink, возможно, передача разведданных, возможно, продажа вооружения через счет НАТО PURL,

– предположил Гаврищак.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила Вашингтону три варианта, при которых могла бы согласиться не наносить удары по российским НПЗ. Первый – взаимное энергетическое перемирие, при котором Россия также прекратит удары по украинской энергетике.

Второй предусматривает возможность использования спутниковой связи Starlink для поражения российских пусковых установок баллистических ракет непосредственно на территории России. Третий – существенное увеличение поставок ракет-перехватчиков для систем Patriot.

По словам президента, ни один из этих вариантов американская сторона пока не реализовала. В то же время Вашингтон ослабил часть санкционных ограничений в отношении российского дизельного топлива, а украинские военные столкнулись с проблемами в работе спутниковой связи.

Отдельные вопросы возникли и из-за перебоев с получением информации о российских баллистических запусках в период с 13 по 18 октября. Госсекретарь США Марко Рубио отрицал прекращение соответствующей поддержки, однако противоречивые сообщения о ее своевременности остались.

Телеграм-канал Ukrainian Context, который ведущий связывает с окружением Кирилла Буданова, сообщил, что пауза в ударах по НПЗ может быть следствием просьб не только американских, но и других партнеров Украины. Согласно этой информации, она носит временный характер, пока Киев ожидает ответа на свои предложения.

Гаврищак предположил, что атаки могут возобновиться после американских выборов 3 ноября. В то же время конкретной даты принятия такого решения пока нет.

Российские НПЗ не успевают проводить ремонт

После предыдущих украинских ударов нефтеперерабатывающие предприятия России столкнулись с серьезными производственными проблемами. Переработка нефти на предприятиях "Роснефти" сократилась примерно на треть по сравнению с предыдущими показателями.

Ремонт поврежденного оборудования затрудняют санкции, нехватка западных комплектующих и необходимость искать замену через посредников. Китайские аналоги, по оценке ведущего, не всегда обеспечивают необходимое качество, а их поставка требует дополнительного времени и средств.

Он обратил внимание, что для российских компаний возникла проблема экономической целесообразности восстановительных работ.

Как только отремонтируют, снова наносится удар. И это становится невыгодным. Удары дошли уже до такого уровня, что очень скоро нечего будет ремонтировать. Придется строить заново,

– пояснил Гаврищак.

В качестве примеров он привел Туапсинский, Рязанский и Сызранский НПЗ. Согласно сообщениям Bloomberg, упомянутым в обзоре, эти предприятия месяцами простаивали или работали со значительно сокращенной загрузкой.

Туапсинский завод, согласно приведенным данным, не работает с апреля. Рязанский не смог возобновить стабильную работу после весенних повреждений, а Сызранский в течение последних шести месяцев преимущественно простаивал или использовал менее трети мощностей.

Проблемы с выпуском готовых нефтепродуктов заставляют Москву в большей степени полагаться на продажу сырой нефти. Это меняет структуру российского экспорта и ограничивает возможности зарабатывать на переработанном топливе.

Выход из Донецкой области угрожает обороне

Американская администрация продолжает обсуждать территориальные уступки как возможный путь к завершению войны. В частности, Марко Рубио называл Донецкую область центральным вопросом переговоров между Украиной и Россией.

Гаврищак обратил внимание на карту украинских укреплений, опубликованную французским военным обозревателем Клеманом Молином. На ней хорошо видна плотная сеть оборонительных позиций в районе Краматорска, Константиновки, Славянска и Дружковки.

Это один из наиболее подготовленных оборонительных районов, который Украина создавала в течение длительного времени. Поэтому возможный отход военных из этих городов означал бы потерю не только территорий, но и укреплений, которые помогают сдерживать российское наступление.

По замыслу Трампа, Украина должна выйти из этих укреплений, а дальше будет просто мир, дружба и экономическое процветание Украины, как обещают в Белом доме. Это нереалистично,

– заявил Гаврищак.

На представленной карте за нынешними укрепленными районами также обозначены оборонительные рубежи, однако их плотность меньше. Отход с подготовленных позиций заставил бы украинские подразделения организовывать оборону в более сложных условиях.

Поражение Вучича не изменит Сербию

После парламентских выборов в Сербии Александар Вучич признал поражение, а формирование нового парламента и правительства перейдет к победителям голосования. Оппозиционный "Студенческий список" получил поддержку, которая не позволила бывшему президенту реализовать замысел возвращения к власти уже в качестве премьер-министра.

Однако смена политического руководства не обязательно будет означать быстрое дистанцирование Белграда от Москвы. Представители новой силы, по словам Гаврищака, уже заявили, что не планируют вводить санкции против России.

Еще одним риском для Украины может стать позиция победителей относительно экспорта вооружения в зоны боевых действий.

Казалось бы, наконец-то пророссийская Сербия встанет на правильный путь. Нет, не встанет. Новая политическая сила уже заявила, что не намерена вводить санкции против России и хочет прекратить продажу вооружения в зоны конфликтов,

– отметил ведущий.

При предыдущем руководстве сербские предприятия производили артиллерийские снаряды, которые через посредников и третьи страны попадали в Украину. В этой отрасли было занято около 21 тысячи работников, а экспорт приносил значительные доходы сербскому бюджету.

Прекращение таких поставок может сказаться на обеспечении украинских военных боеприпасами. В то же время Сербия остается кандидатом на вступление в Европейский Союз, что создает противоречие между ее евроинтеграционными стремлениями и нежеланием присоединяться к санкционной политике против России.

Гаврищак предполагает, что Брюссель может отреагировать на такой курс усилением политического давления или пересмотром темпов евроинтеграции Сербии. Пока же новое руководство не демонстрирует готовности отказаться от традиционно близких отношений с Москвой.

Гаврищак о трех условиях Украины в отношении НПЗ: смотрите видео