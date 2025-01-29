Из-за ударов по НПЗ россияне меняют логистику горючего в Крыму, –"Атеш"

Партизаны фиксируют перемещение топлива и ГСМ по всему Крыму. География транспортировки изменилась вследствие регулярных ударов БпЛА по российским нефтезаводам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Россияне увеличивают расстояние поставок топлива на фронт

Так, агенты движения сопротивления заметили, что оккупанты пытаются наладить логистику и снабжение своих войск через Крым. Однако они избегают накопления больших объемов на складах, поскольку они могут стать целью для последующих ударов БпЛА.

Судя по складам, идущих с территории РФ, их география изменилась вследствие учащения успешных атак по российским НПЗ в приграничных и тыловых регионах. Все больше поездов прибывает в Крым из дальних регионов, что делает перевозки сложнее и дороже,

– указывают в "Атеш".

Партизаны отмечают, что из-за этого стоимость топлива неизбежно растет на обычных заправках, а местные жители периодически сталкиваются с его дефицитом.

Россияне транспортируют топливо из дальних регионов / фото "Атеш"

К слову, ранее партизаны сообщали о перемещении военной техники в Крыму. Из-за значительных проблем с техникой россияне пытаются ее максимально рассредоточить на полуострове, чтобы уберечь. Причиной такого беспокойства, как и в случае с НПЗ, являются потенциальные удары украинских дронов.