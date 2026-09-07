Пермский нефтеперерабатывающий завод – один из основных российских НПЗ. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, добавив, что есть также ряд других предприятий, которые следует наносить удары.

Какие НПЗ являются приоритетными для Украины

В этом контексте стоит упомянуть об Ухтинском НПЗ, который до сих пор поставлял топливо в Москву. Почему-то он не попадает в информационное поле.

Ухтинский завод вместе с Пермским закачивали в Москву с северо-востока топливо, причем очень много дизеля. Для Украины это очень важно,

– подчеркнул Роман Свитан.

Помимо того, что мы "выводим из строя" установки по производству высокооктанового бензина, нам нужно добираться до дизельного топлива. Ведь остановить российскую армию, "обездвижить" ее можно именно с помощью дизеля.

Российская экономика благодаря войне на Ближнем Востоке получила некую финансовую подушку. Ведь нефть существенно подорожала из-за дефицита. Это сыграло на руку россиянам.

Поэтому выводить из строя нужно не только заводы. Трубопроводы – это очень важно. Конечно, нефтеперевалка, Новороссийские терминалы, Туапсинские – это если смотреть на Черное море. Кроме того, не следует забывать, что в порту в Тамани до сих пор происходят отгрузки,

– добавил полковник запаса ВСУ.

Важен и район Санкт-Петербурга. Например, мы уже "проработали" производственный комплекс "Новатэк". Там отгружают газ. Из Приморска за неделю выходит более десятка танкеров – это серьезный поток нефтедолларов в российскую казну.

Чтобы остановить российскую армию, то есть полностью обездвижить ее, то есть "свести на нет" производство дизельного топлива и, конечно, финансы, чтобы было невозможно поставить в строй достаточное количество личного состава. Это останавливает поток нефтедолларов.

Свитан назвал приоритетные цели для Украины: смотрите видео

Силы обороны работают в этом направлении, продолжается плановая работа по уничтожению российской нефтегазовой системы. Но нужно четко понимать, что это не быстрый результат, мы должны работать до полного развала России. Для этого понадобится не менее 3 лет. Должно пройти хотя бы две зимы.