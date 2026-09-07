Пермський нафтопереробний завод – один з основних російських НПЗ. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що також є низка інших підприємств, які варто вражати.
Які НПЗ пріоритетні для України
У цьому контексті варто згадати про Ухтинський НПЗ, який до цього часу качав на Москву паливо. Чомусь він не потрапляє в інформаційне поле.
Ухтинський завод разом із Пермським закачували в Москву з північного сходу паливо, причому дуже багато дизеля. Для України це дуже важливо,
– наголосив Роман Світан.
Окрім того, що ми "вибиваємо" установки з виробництва високооктанового бензину, нам потрібно добиратися до дизеля. Бо зупинити російську армію, "знерухомити" її можливо саме через дизель.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Російська економіка через війну на Близькому Сході отримала певну фінансову подушку. Адже нафту суттєво зросла у ціні через дефіцит. Це зіграло на руку росіянам.
Тому "мінусувати" треба не тільки заводи. Труби – це дуже важливо. Звичайно, нафтоперевалку, Новоросійські термінали, Туапсинські – це якщо дивитися на Чорне море. Крім цього, не треба забувати, що у порту в Тамані досі відбуваються відвантаження,
– додав полковник запасу ЗСУ.
Важливим є і район Санкт-Петербурга. Наприклад, ми уже відпрацювали по виробничому комплексу "Новатек". Там відвантажують газ. У Приморську за тиждень виходить понад десяток танкерів – це серйозний потік нафтодоларів у російську казну.
Щоб зупинити російську армію, тобто повністю її знерухомити, тобто "відмінусувати" дизельне виробництво й, звісно, фінанси, щоб не можна було поставити в стрій достатню кількість особового складу. Це зупиняє потік нафтодоларів.
Світан назвав пріоритетні цілі для України: дивіться відео
Сили оборони працюють у цьому напрямку, триває планова робота зі знищення російської нафтогазової системи. Але треба чітко розуміти, що це не швидкий результат, ми маємо працювати до повного розвалу Росії. Для цього знадобиться щонайменше 3 роки. Має пройти хоча б дві зими.