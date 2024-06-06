На самом деле это не важно для Украины, для атак есть важные объекты врага в разрешенной зоне. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
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"Я так понимаю, что эта линия не является статичной. Это мое предположение. В зависимости от жирности, сложности, важности объекта военного. Думаю, что будут приниматься отдельные решения и будут туда бить. То есть все это делается с целью конспирации. То есть, вероятнее всего, линия будет довольно гибкой", – предположил он.
Нельзя дать России восстановить НПЗ
Иван Ступак отметил, что уже есть примерно 10 НПЗ врага, куда уже второй раз прилетают украинские беспилотники. Основная задача – не дать возможности россиянам восстановить свои объекты, которые были уничтожены ранее.
Эти удары – это второй круг. То есть стратегия и тактика ударить по НПЗ или по другому объекту важному, дать возможность россиянам восстановить его, чтобы они там поковырялись еще больше, потратили денег, усилий и потом снова ударить,
– подчеркнул он.
Кроме того, захватчики устанавливают на свои НПЗ антидронные сетки. Их просто натягивают, чтобы беспилотник не мог пробить эту сетку. Украине нужно будет это учитывать во время будущих атак на эти объекты врага.
Удары по НПЗ России: последние новости
- В ночь на 6 июня дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области России. Впоследствии в сети появились спутниковые снимки, на которых можно увидеть последствия удара БПЛА. До этого Новошахтинский НПЗ уже дважды атаковали БПЛА – 13 марта этого года и 22 июня 2022 года.
- В Белгородской области ночью 6 июня подверглась дроновой атаке нефтебаза в Старооскольском городском округе. На объекте произошел пожар. Там горел один из резервуаров. Власти Белгородской области России сообщили об атаке дрона-камикадзе на нефтебазу в области.
- Стало известно, что в Славянске-на-Кубани Краснодарского края также вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. К этой публикации также добавили спутниковые снимки.