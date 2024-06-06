Насправді це не важливо для України, для атак є важливі об'єкти ворога у дозволеній зоні. Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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"Я так розумію, що ця лінія не є статичною. Це моє припущення. Залежно від жирності, складності, важливості об'єкта військового. Думаю, що будуть ухвалюватися окремі рішення і будуть туди гатити. Тобто все це робиться з метою конспірації. Тобто, найімовірніше, лінія буде доволі гнучкою", – припустив він.

Не можна дати Росії відновити НПЗ

Іван Ступак зазначив, що вже є приблизно 10 НПЗ ворога, куди вже вдруге прилітають українські безпілотники. Основне завдання – не дати можливості росіянам відновити свої об'єкти, які були знищені раніше.

Ці удари – це друге коло. Тобто стратегія і тактика вдарити по НПЗ або по іншому об'єкту важливому, дати можливість росіянам відновити його, щоб вони там поколупалися ще більше, витратили грошей, зусиль і потім знову вдарити,

– підкреслив він.

Крім того, загарбники встановлюють на свої НПЗ антидронові сітки. Їх просто натягують, щоб безпілотник не міг пробити цю сітку. Україні потрібно буде це враховувати під час майбутніх атак на ці об’єкти ворога.

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