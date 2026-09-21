Быстрее, чем санкции США: Цимбалюк ответил, что способно сорвать планы Путина

Настоящим ударом по российской экономике станут не новые американские ограничения на бумаге, а физическое уничтожение нефтеперерабатывающих заводов агрессора. Именно глубокие атаки по стратегическим объектам способны сорвать зимние планы Кремля.

Как заявил Роман Цимбалюк в эфире 24 Канала, подписание Дональдом Трампом закона о новых санкциях является позитивным сигналом, но этого недостаточно. По его словам, слухи о скором восстановлении экономических отношений между Вашингтоном и Москвой вряд ли оправдаются, однако главным остается вопрос реального применения этих ограничений.

Почему Западу стоит забыть об иллюзиях

Эксперт предостерег американских чиновников от каких-либо надежд на честное сотрудничество с Россией. Он напомнил о печальной судьбе западного бизнеса, оставшегося на территории государства-агрессора.

Хочется сказать американским официальным и неофициальным лицам: посмотрите, как сейчас отжимают у французов и швейцарцев все эти "Ашаны", "Нестле" и т. д. Дмитрий Медведев прямо говорит вам, что в 1917 году все национализировали и никому ничего не компенсировали,

– подчеркнул Цимбалюк.

Что на самом деле остановит Россию

Журналист убежден, что ключевым фактором влияния на Москву является не подписание документов, а физическое уничтожение ее ресурсов. Все остальное он назвал простой суетой.

Ключевые санкции – это то, что обрушивается на российские НПЗ. Именно глубокие удары и эффективное сбивание вражеских дронов сорвут планы Путина на осень и зиму,

– резюмировал блогер.

В то же время он положительно оценил предоставление Украине нового зимнего пакета помощи от США. Этот транш включает крайне необходимые ракеты для систем противовоздушной обороны и комплектующие к ним.

К слову. Полную версию интервью с Романом Цимбалюком читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что Кремль будет пытаться тянуть время и имитировать мирные переговоры. Таким образом российские власти надеются отсрочить реальное введение новых американских санкций и спокойно подготовиться к зимней военной кампании.