О таком сценарии развития событий в эфире 24 Канала рассказал политический консультант Глеб Остапенко. По его словам, принятие Конгрессом США нового пакета санкций против России и Ирана вынуждает противника искать пути для маневра.

Кремль будет тянуть время

Политический консультант отметил, что сейчас главная борьба разворачивается вокруг введения ограничений. Речь идет о том, какие именно банки, компании и торговые потоки попадут под удар, а кто сможет получить исключения.

Если этот законопроект и соответствующие положения не будут применяться исключительно потому, что Россия будет идти на мирные переговоры и имитировать их всю осень, тем самым откладывая внедрение решений, то это для нас проблема,

– подчеркнул Остапенко.

Враг стремится выиграть время, чтобы спокойно вступить в зимнюю военную кампанию. При этом политический консультант сомневается, что россиянам удастся захватить Донецкую область этой зимой. Однако он предупредил, что холодный сезон в Украине будет чрезвычайно сложным, а реальные результаты переговоров можно будет оценивать только весной или летом 2027 года.

Сейчас это рычаги влияния. Посмотрим, как Москва и Вашингтон будут балансировать в рамках их применения или неприменения, а также в рамках дипломатических переговоров,

– подытожил Остапенко.

Об игре Кремля и угрозах для Украины, связанных с этим: смотрите видео

Что известно о новых ограничениях

Напомним, что Палата представителей США окончательно поддержала инициированный сенатором Линдси Грэмом документ. Этот законодательный акт предусматривает существенное расширение черных списков, в которые попадут технологические компании и предприятия российского военно-промышленного комплекса.

Эти меры способны сократить финансовые поступления в российский федеральный бюджет. Соответственно, чем меньше денег будет у Москвы, тем сложнее ей будет финансировать наем наемников для фронта.