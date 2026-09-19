Про такий сценарій розвитку подій в ефірі 24 Каналу розповів політичний консультант Гліб Остапенко. За його словами, ухвалення Конгресом США нового санкційного пакета проти Росії та Ірану змушує ворога шукати шляхи для маневру.

Кремль затягуватиме час

Політичний консультант зауважив, що зараз головна боротьба розгортається довкола втілення обмежень. Мовиться про те, які саме банки, компанії та торгові потоки потраплять під удар, а хто зможе отримати винятки.

Якщо цей законопроєкт і відповідні положення не будуть застосовуватися рівно тільки тому, що Росія буде йти на мирні переговори й імітувати їх усю осінь і таким чином відтерміновувати імплементацію рішень, то це для нас проблема,

– наголосив Остапенко.

Ворог прагне затягнути час, щоб спокійно зайти в зимову військову кампанію. При цьому політичний консультант сумнівається, що росіянам вдасться захопити Донецьку область цієї зими. Проте він попередив, що холодний сезон в Україні буде надскладним, а реальні результати перемовин можна буде оцінювати лише навесні або влітку 2027 року.

Зараз це важелі впливу. Будемо дивитися, як Москва і Вашингтон балансуватимуть в межах застосування чи не застосування їх і в межах дипломатичних перемовин,

– підсумував Остапенко.

Про гру Кремля та загрози для України від цього: дивіться відео

Що відомо про нові обмеження

Нагадаємо, що Палата представників США остаточно підтримала ініційований сенатором Ліндсі Гремом документ. Цей законодавчий акт передбачає суттєве розширення чорних списків, куди потраплять технологічні компанії та підприємства російського військово-промислового комплексу.

Ці заходи здатні обрізати фінансові надходження до російського федерального бюджету. Відповідно, чим менше грошей матиме Москва, тим важче їй буде фінансувати купівлю найманців для фронту.