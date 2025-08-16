Ночью 15 августа в российском городе Сызрань Самарской области прогремели взрывы. Дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, в результате чего там возник пожар.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, в разговоре с 24 Каналом, какое значение для ослабления России имеют удары по НПЗ. Также 14 августа дроны поразили российский нефтеперерабатывающий завод в Волгограде, который армию оккупантов нефтепродуктами.

В течение скольких лет Россия может развалиться из-за ударов по НПЗ?

"Удары по российским НПЗ – это единственный механизм, который позволит Украине победить в войне в течение 3 – 4 лет. Примерно столько же времени разваливался Советский Союз", – подчеркнул Свитан.

Это приведет, по словам военного эксперта, к разрушению российской экономики, которая еле держится на нефтедолларах – на нефтегазовой отрасли. Одна из ее частей – нефтеперерабатывающие заводы.

Очень легко даже одним беспилотником остановить весь НПЗ, если попасть туда, куда надо. Например, в систему предварительной подготовки нефти. Специалисты знают, куда бить. Однако эти удары нужно было осуществлять полгода – год назад. Но главное, чтобы сейчас этот процесс не был остановлен,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Сейчас выполняет задачи по ударам по объектам российской нефтепереработки 14 отдельный полк БпАК Сил беспилотных систем. Он, по словам Романа Свитана, преимущественно работает дронами "Лютый", Ан-186 по этим заводам и неплохо себя показали.

Если и дальше будет работать этот механизм, то, по мнению военного эксперта, к концу 2025 года у россиян не будет экономики, не будет нефтегазовой отрасли. А через 3 – 4 года Россия развалится.

Напомним, что в ночь на 15 августа дроны попали по Сызранскому НПЗ в России. Местные жители сообщали, что прозвучало не менее 10 взрывов. В результате атаки на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.

Также губернатор Самарской области Федорищев сообщил о массовой атаке БПЛА на регион. По его словам, было уничтожено 13 беспилотников. На территории области ввели режим "Ковер".