Украину не могут заставить прекратить удары по российским НПЗ, – ветеран

Украинские дроны уже поразили почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Ни одна страна не может заставить Киев прекратить эти атаки, поскольку удары наносятся в рамках самообороны.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман. По его словам, Украина действует исключительно в рамках международного права и законной самообороны. Заставить Киев отказаться от уничтожения военно-промышленных объектов агрессора не могут ни США, ни какая-либо другая страна.

Почему была пауза в атаках на НПЗ?

Как подчеркнул Гетьман, временная пауза в ударах по нефтеперерабатывающим заводам России была лишь результатом просьбы партнеров, в ответ на которую Украина выдвинула конкретные требования. Киев просил либо помочь защитить энергосистему и предоставить ракеты ПВО, либо передавать в режиме реального времени разведданные через Starlink о выходе на позиции российских комплексов "Искандер-М".

Нас не могут заставить. Мы делаем все, что соответствует международному праву в рамках самообороны. Нас попросили – мы согласились, но попросили в ответ предоставить ракеты или информацию по баллистическим установкам. Если нам и эту информацию не передают, то почему мы должны себя ограничивать?

– подчеркнул Гетман.

Если Силы обороны смогут нанести удар по 70–75 % российских нефтеперерабатывающих мощностей, то это вызовет не только топливный коллапс на гражданских АЗС в России, но и существенно подорвет поставки бензина, дизельного топлива и авиационного керосина для российской армии.

Ветеран прокомментировал недавние удары по российским НПЗ: смотрите видео 24 Канала

Ранее эксперты отмечали, что у Белого дома нет реальных рычагов давления чтобы остановить удары по вражеской инфраструктуре, поскольку Украина наладила собственное производство дронов.