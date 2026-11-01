Україну не можуть змусити припинити удари по російських НПЗ, – ветеран

Про це в ефірі 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. За його словами, Україна діє виключно в межах міжнародного права та законної самооборони. Змусити Київ відмовитися від руйнування військово-промислових об'єктів агресора не можуть ні США, ні будь-яка інша країна.

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Чому була пауза в атаках на НПЗ?

Як наголосив Гетьман, тимчасова пауза в ударах по нафтопереробних заводах Росії була лише результатом прохання партнерів, у відповідь на яке Україна висунула конкретні вимоги. Київ просив або допомогти захистити енергосистему та надати ракети ППО, або передавати в режимі реального часу розвіддані через Starlink про вихід на позиції російських комплексів "Іскандер-М".

Нас не можуть примусити. Ми робимо все, що відповідає міжнародному праву у вигляді самооборони. Нас попросили — ми погодились, але попросили у відповідь дати ракети або інформацію по балістичних установках. Якщо нам і цю інформацію не передають, то чому ми маємо себе обмежувати?– наголосив Гетьман.

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Якщо Сили оборони зможуть уразити 70 – 75% російської нафтопереробки, то це створить не лише паливний колапс на цивільних АЗС в Росії, а й суттєво підірве постачання бензину, дизеля та авіаційного гасу для російської армії.

Ветеран прокоментував нещодавні удари по російських НПЗ: дивіться відео 24 Каналу

Раніше експерти зазначали, що Білий дім не має реальних важелів, щоб зупинити удари по ворожій інфраструктурі, оскільки Україна налагодила власне виробництво дронів.