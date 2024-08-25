Удары по объектам России в тылу имеют решающее значение для ее ослабления на фронте, – ISW

Украинские удары по военным объектам в тылу врага имеют решающее значение для ослабления российского потенциала по всей линии фронта. Снятие ограничений по использованию западного оружия позволило бы бить по широкому спектру важных объектов, лежащих в основе военных усилий агрессора.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны. Также в ISW оценили, сколько российских объектов в пределах радиуса действия ATACMS.

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ISW о важности ударов по военным объектам России в тылу

Неназванный чиновник администрации Байдена заявил, что украинские удары западным оружием по целям в России якобы "не будут эффективными". Мол, российские военные передислоцировали самолеты с авиабаз вблизи Украины.

Аналитики отметили, что эта оценка игнорирует то, как оккупационные силы используют пространство в глубоком тылу в России для широкого спектра инфраструктуры, кроме аэродромов, для поддержки военных операций против Украины.

Также в ISW отметили, что видели подтверждение передислокации российских самолетов на аэродромы вне зоны действия западного оружия большой дальности. Сообщение о снижении активности российской авиации на всей линии фронта согласуется с сообщениями, что российские войска передислоцировали авиационные средства.

Однако передислокация российских авиационных средств с российских авиабаз в зоне действия ATACMS не лишает пользы от использования ATACMS против других российских военных целей,

– подчеркнули в Институте.

По оценкам ISW, в зоне действия ракет ATACMS есть по меньшей мере 250 военных и военизированных объектов на территории России. Однако пока что США запрещают украинским защитникам использовать предоставленные ракеты по этим целям. Позволяют наносить удары только с HIMARS, оснащенных GMLRS – максимум, что позволяет Украине поразить только 20 из 250 объектов, которые можно поразить ATACMS.

Только 17 из этих 250 объектов являются аэродромами, и маловероятно, что российские военные передислоцировали средства из всех остальных 233 объектов в той же степени, как это было сделано с авиационными средствами,

– подчеркнули аналитики.

Отметили, что многие из этих 233 вражеских объектов являются крупными военными базами, станциями связи, логистическими центрами, ремонтными мастерскими, топливными базами, складами боеприпасов и постоянными штабами, из которых было бы чрезвычайно сложно или невозможно быстро передислоцировать средства или быстро усилить их защиту.

В ISW не собрали доказательств из открытых источников о передислокации военных активов из большинства тыловых районов России. Кроме того, аналитики убеждены, что массированная передислокация создала бы значительные проблемы для российской логистики на всем театре боевых действий, ограничила бы наступательные операции оккупантов.

Также аналитики отметили, что ВСУ необязательно наносить удары по каждому отдельному российскому военному и военизированному объекту в зоне досягаемости оружия, предоставленного Западом, чтобы начать создавать значительное оперативное давление на оккупантов.

Угроза ударов по тыловым районам, вероятно, также будет побуждать вражеское командование принимать решение о том, как распределить свои ограниченные средства. Оккупанты, вероятно, будут вынуждены переместить средства ПВО и РЭБ со всей России, а также линии фронта в Украине, чтобы обеспечить покрытие в пределах досягаемости западного оружия.

Это, вероятно, создаст условия для того, чтобы Украина расширила собственные авиационные операции вдоль линии фронта,

– предположили в Институте изучения войны.

Добавили, недавние успешные украинские удары по российским военным целям в радиусе действия ATACMS высокоточным оружием собственного производства демонстрируют, что Киев до сих пор имеет потребность, которую может помочь удовлетворить отмена ограничений США.