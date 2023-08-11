Правоохранители СБУ задержала изменницу, которая "была на зарплате" в ФСБ за корректировку воздушных ударов по Одессе. Она собирала данные о местах базирования сил обороны на территории областного центра.
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Поймали вблизи военного объекта
После вражеских воздушных атак на город женщина обходила места прилетов и фиксировала последствия.
За каждое выполненное задание российская агент получала от своего "куратора" до 20 тысяч гривен. "Зарплата" поступала в виде криптовалюты на электронный кошелек фигурантки.
Женщина переписывалась со своим куратором / Фото СБУ
Развединформация требовалась захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Одессе крылатыми или баллистическими ракетами и дронами-камикадзе.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу, когда она осуществляла доразведку местности вблизи одного из военных объектов.
СБУ нашли переписку с "куратором" в телефоне предательницы / Фото СБУ
По данным следствия, российской агентшей оказалась местная жительница, которая имела пророссийские взгляды и хотела "подработать" путем сотрудничества с вражеской спецслужбой.
Для конспирации постоянно меняла мобильные номера и телефоны.
Женщина получила подозрение в госизмене
В ходе обысков правоохранители обнаружили банковские карточки и средства связи с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.
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На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Женщина полностью признала свою вину в сотрудничестве с вражеской спецслужбой.
Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.
Украинцы, работающие на врага: последние новости
- В Житомирской области задержали гражданку Украины, которая сотрудничала с оккупантами. Известно, что женщина сама вышла на представителей российских спецслужб. Злоумышленница собирала секретную информацию о местоположениях военных баз, на которых производится ремонт тяжелого вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Собранные данные она передавала своему русскому куратору.
- В Украине задержан еще один российский информатор. Она готовила воздушный удар России по Николаевщине во время визита президента Владимира Зеленского. Злоумышленница собирала разведданные о запланированном визите. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.
- Депутат Полтавского поселкового совета работал в Россию. Мужчина не только постился комментарии, которые потом подхватывали на российском ТВ, но и корректировал вражеские обстрелы. Мужчина принадлежал к близкому окружению Ильи Кивы. Депутат сельсовета использовал знакомых, служивших на Донецком направлении, чтобы получить информацию о расположении наших войск. Он общался с армейцами дистанционно, расспрашивая, где они дислоцируются и куда перемещаются.