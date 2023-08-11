Правоохоронці СБУ затримала зрадницю, яка "була на зарплаті" у ФСБ за коригування повітряних ударів по Одесі. Вона збирала дані про місця базування Сил оборони на території обласного центру.

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Спіймали поблизу військового об'єкту

Після ворожих повітряних атак на місто жінка обходила місця прильотів та фіксувала наслідки.

За кожне виконане завдання російська агентка отримувала від свого "куратора" до 20 тисяч гривень. "Зарплата" надходила у вигляді криптовалюти на електронний гаманець фігурантки.



Жінка переписувалась із своїм куратором / Фото СБУ

Розвідінформація була потрібна загарбникам для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Одесі крилатими або балістичними ракетами та дронами-камікадзе.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю, коли вона здійснювала дорозвідку місцевості поблизу одного з військових об’єктів.



СБУ знайшли переписку із "куратором" у телефоні зрадниці / Фото СБУ

За даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка мала проросійські погляди і хотіла "підзаробити" шляхом співпраці з ворожою спецслужбою

Для конспірації постійно змінювала мобільні номери і телефони.

Жінка отримала підозру у держзраді

Під час обшуків правоохоронці виявили банківські картки і засоби зв’язку із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

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На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зараз вона перебуває під вартою. Жінка повністю визнала свою вину у співпраці з ворожою спецслужбою.

Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

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