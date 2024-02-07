Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун, прокомментировав уничтожение оккупационного "министра чрезвычайных дел" псевдореспублики на Луганщине Алексея Потелещенко.
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Они должны бояться вместе собираться
Как отметил Ягун, такие точечные операции – это на самом деле сложная и упорная работа. Украина не имеет достаточного количества боеприпасов. Поэтому не может просто ударить, чтобы ударить.
Сначала идет тщательная разведывательная работа. Нужно подтверждение информации, а, возможно, и наблюдение. Особенно если объект расположен недалеко от границы или на временно оккупированных территориях. В комплексе это помогает получить эффективный результат.
Один удар ракетой или несколько точных прилетов позволяет нам получить результат. Они не так существенно влияют на боеспособность врага, как влияют на его морально-психологическое состояние. Они боятся собираться, проводить совещания на открытой местности. У них должен быть страх находиться на нашей земле,
– сказал Ягун.
Ситуация на фронте: коротко
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла колоссальное количество личного состава и военной техники. По состоянию на 6 февраля украинские защитники уничтожили более 390 тысяч захватчиков.
- Недавно поздно вечером случился прилет в ресторан в Лисичанске, где "топ-коллаборанты" праздновали дни рождения. Там удалось уничтожить "министра чрезвычайных дел" луганских боевиков Алексея Потелещенко.
- Силы специальных операций провели успешную операцию в ночь на 6 февраля в Черном море. Боевая группа осуществила зачистку одной из платформ, которые использовала Россия. Удалось захватить важное оборудование и взорвать мачту с антенной.