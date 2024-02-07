Про це 24 Каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун, прокоментувавши знищення окупаційного "міністра надзвичайних справ" псевдореспубліки на Луганщині Алєксєя Потелещенка.

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Вони мають боятися разом збиратися

Як наголосив Ягун, такі точкові операція – це насправді складна та наполеглива робота. Україна не має достатньої кількості боєприпасів. Тому не може просто вдарити, аби вдарити.

Спершу йде ретельна розвідувальна робота. Потрібне підтвердження інформації, а, можливо, й спостереження. Особливо якщо це розташовано неподалік від кордону або на тимчасово окупованих територіях. В комплексі це допомагає отримати ефективний результат.

Один удар ракетою або кілька влучних прильотів дозволяє нам отримати результат. Вони не так суттєво впливають на боєздатність ворога, як впливають на його морально-психологічний стан. Вони бояться збиратися разом, проводити наради на відкритій місцевості. В них має бути страх перебувати на нашій землі,

– сказав Ягун.

Ситуація на фронті: коротко