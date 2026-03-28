Россия получает меньше прибыли от нефти, несмотря на рост цен: в чем причина
- Россия может терять нефтяные доходы из-за ударов по портовым терминалам, даже несмотря на рост мировых цен на нефть.
- Поражение терминалов ставит под угрозу планы Кремля на заработок от экспорта нефти.
После ударов по российским портовым терминалам Москва может терять часть нефтяных доходов, даже несмотря на рост мировых цен. Речь идет прежде всего об объектах, через которые Россия вывозит нефть и пытается зарабатывать на подорожании энергоносителей.
Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире 24 Канала объяснил, что последние атаки могли сорвать эти расчеты Кремля. По его словам, из-за поражения терминалов Россия рискует получить меньше денег от экспорта, хотя нефть на рынке и подорожала.
Смотрите также Россия планировала стратегические операции на 8 направлениях фронта: генерал сказал, что пошло не так
Удары по портам России бьют по нефтяным доходам
Российские порты сейчас важны не только как логистические точки, а как один из главных каналов для заработка на экспорте энергоносителей. Именно через них идет вывоз нефти, а вместе с этим работает и теневой флот, на котором Москва держит часть своих поставок. Поэтому удары по таким терминалам бьют не просто по инфраструктуре, а по деньгам, которые Россия рассчитывала получить от продажи нефти.
Напомним! В российском Приморске пожар на нефтетерминале продолжается уже несколько дней и в ночь на 27 марта снова усиливается. По спутниковым снимкам, огонь охватывает новые участки инфраструктуры, а густой дым поднимается над резервуарным парком и техническими зонами. Пожар продолжается после атаки 23 марта.
Дополнительные ожидания в Кремле появились после роста мировых цен на нефть. Россияне рассчитывали, что на этом смогут заработать больше и частично перекрыть свои военные расходы. Но серия ударов по азовским, черноморским и балтийским терминалам, по словам майора в отставке, ломает этот расчет.
Эти удары по азовским терминалам, по черноморским терминалам, по балтийским терминалам не дают возможности россиянам получить дополнительную выгоду за счет повышения мировой цены на нефть,
– подчеркнул он.
Более того, предварительные оценки, на которые он сослался, показывают еще худший для Москвы эффект. Речь идет уже не только о потере дополнительного заработка, а о ситуации, когда Россия может получить даже меньше прибыли, чем имела бы без этого скачка цен. А это означает меньше денег на войну, в том числе и на восстановление поврежденных военных производств.
Такие удары приводят к тому, что россияне получают даже меньше прибыли от продажи нефти, чем если бы не было войны в Иране,
– объяснил Гетьман.
Поэтому Россия не может полноценно воспользоваться конъюнктурой рынка и выжать максимум из дорогой нефти. То, что должно было стать для нее финансовым плюсом, в итоге дает значительно более слабый результат.
Повышение цен на нефть не только не даст возможности россиянам заработать больше, а они заработают немножечко меньше,
– подчеркнул майор в отставке.
Для Украины это важно не только с экономической точки зрения. Дополнительные миллиарды от нефтяного экспорта Россия могла бы направить на войну, в частности на восстановление поврежденных предприятий и поддержку своего военного ресурса. Именно поэтому удары по портовой инфраструктуре бьют не просто по торговле, а по способности России дальше зарабатывать на войне.
Что известно о последних ударах по российской инфраструктуре?
- В ночь на 28 марта Силы обороны поразили Ярославский нефтеперерабатывающий завод в России. После удара на предприятии вспыхивает пожар, а масштабы ущерба еще уточняют. Генштаб также сообщает о поражении других военных и логистических целей противника, в частности складов горючего, боеприпасов, пунктов управления БпЛА и ремонтных подразделений. Отдельно отмечают, что в Ленинградской области пожары продолжаются на объектах в Усть-Луге и Приморске.
- 28 марта украинские военные также атаковали завод "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. По данным Генштаба, для удара использовали украинские ракеты FP-5 "Фламинго". Предприятие производит компоненты взрывчатых веществ для боеприпасов, бомб и ракет. В Генштабе подтвердили поражение объекта и последующий взрыв в производственной зоне, а окончательные последствия еще выясняют.
- Константин Криволап считает, что Украина системно бьет по экспортному и промышленному потенциалу России. По его словам, удары по Приморску, Усть-Луге, Киришскому НПЗ и Ярославскому НПЗ бьют по российскому экспорту нефти и нефтепродуктов.