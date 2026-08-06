Главный редактор Defence Express Олег Катков сообщил 24 Каналу, что украинские силы ведут соответствующую работу. Были даже случаи поражения пусковых установок баллистических ракет С-400. Им требуется значительно больше времени на развертывание для осуществления запуска, чем пусковым установкам других баллистических ракет.

Контрбатарейная борьба против баллистических ракет – это очень сложно

Катков отметил, что главная проблема контрбатарейной борьбы при противодействии баллистическим ракетам заключается в разнице скоростей.

"Для того чтобы "Искандер" вышел на позицию, развернулся, осуществил запуск и покинул ее, условно требуется примерно 15 минут. А дрону, чтобы долететь даже на 200 километров, требуется час. Поэтому даже если бы удалось засечь конкретное место запуска, пока дрон долетит – там уже ничего не будет", – пояснил он.

Почему сложность поражения пусковых установок баллистических ракет России на юге: смотрите видео

Главный редактор Defence Express привел пример США, которые обладают наибольшими возможностями для дальних ударов, господства в воздухе, космического и разведывательного превосходства. Однако операцию Epic Fury Соединенные Штаты против Ирана вели 39 суток.

Несмотря на тотальное господство в воздухе, наличие собственных баллистических ракет, ATACMS и PrSM, космической группировки и всего остального, иранские запасы баллистических ракет не были уничтожены, а заводы, хотя и подвергались ударам, но продолжили выпуск,

– подчеркнул Олег Катков.

Он подытожил, что в целом контрбатарейная борьба против баллистических ракет – это очень сложно.

Отметим, что по словам советника президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны и специалиста по радиотехнологиям Сергея "Флэша" Бескрестнова, Россия способна ежемесячно запускать около 100 баллистических ракет. Он отметил, что в настоящее время "плотность ударов увеличена, частично за счет резервов". Однако атаки в дальнейшем продолжатся.

Также "Флэш" подчеркнул, что враг целенаправленно наносит удары по производственным объектам и складам, атакуя логистическую и производственную инфраструктуру Украины.