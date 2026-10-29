Удар по ""шахедной инфраструктуре" России: поражены склад БПЛА, дрон-порт и горючее

В ночь на 29 октября украинские военные нанесли удары по целям страны-агрессора. ВСУ поразили три объекта инфраструктуры дронов противника в Брянской области России.

Уничтожение этих объектов снижает способность российских захватчиков наносить удары по мирным украинским городам с помощью дронов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы результаты атаки?

В четверг, 29 октября, Силы обороны нанесли удары по Брянской области врага. Под удар возле Навли попали дрон-порт, склад "Гераней" и хранилище топлива.

Помимо инфраструктуры хранения и запуска беспилотников, украинские военные вывели из строя две вражеские радиолокационные станции в Брянской области. Под прицельный огонь попали РЛС в районе Стародуба и вблизи населенного пункта Медведово. Их поражение создает существенные пробелы в радиолокационном поле вражеской армии.

Также Силам обороны удалось нанести удар по пунктам управления дронами оккупантов в районах Савлуково и Витовки. Неспокойно было и на линии фронта в Донецкой области – там украинские бойцы нанесли точный удар по вражескому командно-наблюдательному пункту в районе Новогродовки.

В военном ведомстве подчеркнули, что уничтожение военных целей противника происходит в рамках права на самооборону, гарантированного Уставом ООН, и такие операции будут продолжаться до полного прекращения агрессии со стороны России.

Также в четверг, 29 октября, дроны нанесли удар по "Башкирской содовой компании", которая является единственным российским производителем терефталоилхлорида. Это критически важное химическое соединение, используемое для создания синтетических баллистических нитей, высокопрочных полимеров и арамидных материалов. Из него производятся современные бронежилеты, шлемы и элементы бронезащиты для военной техники и авиации.