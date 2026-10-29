Удар по "шахедній інфраструктурі" Росії: уражено склад БпЛА, дронопорт і пальне

Знищення цих об'єктів зменшує спроможності російських загарбників бити по мирних українських містах дронами. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Які результати атаки?

У четвер, 29 жовтня, Сили оборони завдали ударів по Брянській області ворога. Під удар біля Навлі потрапили дронопорт, склад "Гераней" та сховище пального.

Окрім інфраструктури зберігання та запуску безпілотників, українські воїни вивели з ладу дві ворожі радіолокаційні станції на Брянщині. Під прицільний вогонь потрапили РЛС у районі Стародуба та поблизу населеного пункту Медведове. Їхнє ураження створює суттєві прогалини в радіолокаційному полі ворожої армії.

Також Силам оборони вдалося вдарити по пунктах управління дронами окупантів у районах Савлукового та Вітовки. Гаряче було й на лінії фронту в Донецькій області – там українські бійці завдали влучного удару по ворожому командно-спостережному пункту в районі Новогродівки.

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У військовому відомстві підкреслили, що знищення військових цілей противника відбувається в межах права на самооборону, гарантованого Статутом ООН, і такі операції триватимуть до повного припинення агресії Росії.

Прогнози

Також у четвер, 29 жовтня, дрони завдали удару по "Башкирській содовій компанії", яка є єдиним російським виробником терефталоїлхлориду. Це критично важлива хімічна сполука, яка використовується для створення синтетичних балістичних ниток, високоміцних полімерів та арамідних матеріалів. З нього виготовляють сучасні бронежилети, шоломи та елементи бронезахисту для військової техніки та авіації.