С самого начала полномасштабного вторжения США наложили вето на удары американским оружием по территории России. Аналитики считают, что такая политика Вашингтона ограничивает способность Украины защищаться.

Американское вето на удары по России существенно препятствует украинскому успеху на фронте. В Институте изучения войны указали на алогичность позиции Вашингтона.

Смотрите также Роберта Фицо прооперировали: что известно о состоянии словацкого премьера

Американская палка в украинские колеса

15 мая во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен на вопрос журналистов, может ли Украина использовать американское оружие для ударов по России, уклонился от прямого ответа. Чиновник заявил, что Вашингтон в целом не поддерживает атак на Россию, однако признал, что Украина должна сама решать, как вести войну. Итак, прямого утверждения о том, что США запрещают бить по стране – агрессора своим вооружением, от Блинкена не прозвучало.

Впрочем, Politico убеждает, что политика Байдена относительно вето на удары оружием США по территории России не изменилась. В Белом доме настаивают, что их военная помощь должна служить для обороны, а не для наступательных операций. Именно здесь аналитики Института изучения войны видят несостыковки.

Ведь, например, украинская операция по удару по системам в России, которые непосредственно поддерживают наступательные наземные операции оккупантов на севере Харьковской области, по своей сути была бы оборонительной, и характеризовать такую попытку как "наступление" было бы некорректно, считают эксперты.

В ISW оценили, что ограничение от США фактически развязало руки россиянам. Ведь они беспроблемно могут наносить авиаудары по Украине из собственного приграничья, не опасаясь получить ответ. Кроме того, на приграничных территориях России оккупанты могут свободно скапливаться перед началом боевых действий.

"Такая политика США серьезно подрывает способность Украины защищаться от российской агрессии", – подчеркнули в Институте изучения войны.

Отметим, что 15 мая Комиссия отметила, что США должны "не только позволить, но и поощрить" украинские силы наносить удары по российским силам, которые ведут огонь и останавливаются в приграничных районах России в рамках наступательной операции на севере Харьковщины.

: Хельсинкская комиссия США – комиссия по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе, является независимым правительственным агентством США, созданной Конгрессом в 1975 году для мониторинга и поощрения соблюдения Хельсинкских соглашений и других обязательств Организации по безопасности и сотрудничеству. в Европе (ОБСЕ).

Напомним, что Британия была первой, кто позволил Вооруженным Силам Украины бить своим оружием по территории России.