Поставьте себя на место украинцев, – Боррель обратился к странам ЕС из-за запрета ударов по РФ

Некоторые страны ЕС выступают решительно против того, чтобы позволить Украине удары дальнобойным оружием. Жозеп Боррель осудил такую позицию, а еще сообщил, что Евросоюз стремится подготовить больше украинских бойцов, передает корреспондентка 24 Канала.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель раскритиковал решение некоторых государств запретить использование их оружия по территории России. Боррель считает, что Украина имеет на это право. Об этом он сообщил накануне заседания министров обороны в Брюсселе.

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Позиция Борреля насчет дальнобойных ударов по России

По словам главного дипломата ЕС, использование украинской армией западного оружия не приведет к эскалации войны.

Смешно говорить, что позволить бить по российской территории означает быть в состоянии войны против Москвы. Мы не находимся в состоянии войны против Москвы,

– сказал он.

Верховный представитель ЕС отметил, что согласно международному праву Украина может ответить, "атакуя те места, откуда атакуют ее". Боррель заявил, что в ЕС никто не хочет воевать с Россией, и призвал правительства некоторых стран поставить себя на место украинцев.

Вас бомбардируют россияне с места, которое находится за пределами ваших возможностей. Вы хотели бы иметь возможность воевать на равных. Это война, которая стоила украинцам много жизней. Поэтому мы должны их поддержать,

– подчеркнул Боррель.

Евросоюз хочет увеличить подготовку украинских солдат

ЕС хочет увеличить объемы подготовленных украинских военных в рамках своей тренировочной миссии. Сколько солдат сможет подготовить Европейский союз – сегодня в Брюсселе будут обсуждать министры обороны.

Главный дипломат ЕС отметил, что этот вопрос есть на повестке дня, и цель – подготовить 60 тысяч солдат до конца года. Впрочем, эту цифру планируют увеличить.

"Мы увеличим этот показатель. В конце дня мы сообщим насколько. Но это самая успешная тренировочная миссия, которую когда-либо проводил Европейский Союз", – сказал Боррель.

Он рассказал, что во время сегодняшнего заседания министры обороны также обсудят возможность открытия представительства тренировочной миссии "для усиления координации с ВСУ".