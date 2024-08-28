Лондон за удары вглубь России, но есть нюанс с США: в The Telegraph объяснили разногласия

Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow в России. Однако Лондон не будет публично призывать к этому шагу.

Журналисты The Telegraph подчеркнули, что причиной этого является опасение Соединенного Королевства, что подобная поддержка Украины вызовет спор с США. Ведь использование дальнобойных ракет требует интеграции с американской техникой.

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Что известно о поддержке Лондона ударов Украины по России

В материале говорится, что Владимир Зеленский неоднократно просил использовать оружие, которое может избегать вражеских радаров и поражать точные цели на расстоянии до 466 километров, чтобы нанести удар вглубь России. Несмотря на путаницу относительно позиции правительства, The Telegraph понимает, что Даунинг-стрит поддерживает эти действия ВСУ.

Однако ракеты обычно используются вместе с секретными системами США, для чего требуется разрешение Вашингтона. По информации журналистов, Великобритания не направляла США официального запроса на использование Украиной ракет на территории России. Понятно, что беспокойство США относительно этого шага было четко высказано.

Источник в Белом доме сообщил, что администрация Байдена опасается, что их использование даже без одобрения США может привести к эскалации ситуации и втягиванию американских войск в конфликт.

Понятно, что Кир Стармер не желает провоцировать спор по этому вопросу, и придерживается "консультативного подхода" к переговорам с США по этому вопросу после предыдущих дипломатических споров во время тори.

Соединенные Штаты частным образом сетовали на авангардный подход Британии к предоставлению Украине военного оборудования.

Ранее в этом году Грант Шеппс, как тогдашний министр обороны, как известно, настаивал на том, чтобы Киев нанес удар по российским военным кораблям в Крыму, тогда как Америка была более осторожной.

Тогда источники сообщили, что решение Великобритании стать первой западной страной, которая пожертвовала основные боевые танки, и попытка страны поставить истребители F-16 вызвали волну критики в Вашингтоне. Официальные лица считали, что Лондон пытается подтолкнуть к подобным решениям и других партнеров.

"США боятся эскалации больше, чем мы, потому что им приходится иметь с ней дело. Нам – нет. Им, в конце концов, придется собирать обломки. Маленькая Британия не может воевать с Россией", – отметил высокопоставленный военный источник в Лондоне.

Какова позиция относительно подобных ударов в правительстве Великобритании

Кроме опасений, что удары Storm Shadow в России могут привести к эскалации конфликта, в США есть беспокойство, что теперь ракеты могут не уничтожить российские цели, которые были удалены от границы.

Также правда, что украинцы уделяют большое внимание конкретной группе вооружений, и это классическая тактика Зеленского – настаивать на чем-то подобном. Россияне также подошли к этому разумно, и важнейшие активы были выведены за пределы досягаемости,

– сказал источник в британском правительстве.

Кир Стармер, говоря о дальнобойных ударах Украины западным оружием, заявил, что не собирается вдаваться в тактические вопросы по использованию оружия по ряду причин. Однако он добавил, что Лондон будет столько с Украиной, сколько потребуется.

Журналисты отметили, что, ранее этим летом британское правительство попросило США отступить от своей позиции и разрешить использование западного оружия на территории России.