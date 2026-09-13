Об этом рассказал глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов на ежегодной конференции YES, организованной Victor Pinchuk Foundation, сообщает 24 Канал. По его словам, Россия уже ощущает на себе влияние украинских "дальнобойных санкций".

Как атаки дронами влияют на Россию?

Как подчеркнул Буданов, стоит хотя бы взглянуть на то, что происходит в российском нефтегазовом комплексе. В то же время РФ создала Украине проблемы с транспортировкой товаров через Черное море. Однако у врага есть аналогичные проблемы с логистикой на этом направлении.

Что касается проблем в экономике, приведу два примера. Первый – резкое ухудшение положения банка ВТБ, который является одним из крупнейших в России. Второй – резкое падение стоимости "Газпрома". Еще 20 лет назад он стоил примерно 270 миллиардов долларов. Сейчас, по разным оценкам, эта сумма упала до 30 миллиардов,

– сказал Буданов.

Понятно, что Россия пока имеет возможности продолжать боевые действия. Многое зависит от ситуации на поле боя. Однако удары с большого расстояния постепенно подталкивают Россию к серьезным мирным переговорам. Они укрепляют позицию Украины и ослабляют позицию РФ.

Буданов рассказал, как атаки дронами влияют на Россию: смотрите видео 24 Канала